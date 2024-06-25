經歷高山低谷 學會放下包袱 蘇黎世學界3×3漢華女籃圖創驚喜

漢華中學女籃近年成績跌宕起伏，既曾勇奪學界籃球馬拉松及港島區D1冠軍，但未能打入精英賽8強。消沉過、掙扎過，她們放下勁旅包袱，今次參加蘇黎世保險香港學界3×3籃球挑戰賽（下稱蘇黎世），一心享受舞台之餘，同時盼望能創造驚喜。

今屆蘇黎世男女子組各有64隊參賽，經過小組賽激戰後，當中20隊突圍而出，本月30日進行一對一淘汰賽，獲勝的10支球隊，將與作為種子的上屆4強隊伍，於7月3日的決賽日，爭奪最高殊榮。

加倍努力彌補身高不足 上屆殿軍漢華今屆派出許傲悠、邱安妮、馬丹丹和黃可婷應戰，4人平均身高只有1米65，但擅剷能射，防守硬淨，本季在港島區D1封后，實力可見一斑。「我們以往心理質素不足，失一兩球就很『騰雞』，其實只要盡了力，不管最後輸贏，都是一場精彩的比賽。」馬丹丹說。來到精英賽，漢華於「死亡之組」不敵協恩中學及英華女學校，12強止步，對這支傳統勁旅來說，結局固然不理想，但過程卻非常精彩，尤其對協恩一役，第3節一度反超前，撼動「神之隊」不敗神話。「不說別的，我們光是身高已差一截，但矮不一定輸，譬如搶不到籃板，也可以偷波。」許傲悠肯定道。

回想過往對協恩總是慘敗收場，如今能夠糾纏到底，沒甚麼秘訣，惟有「努力」二字。「翁Sir（翁金驊）和『詠芯』（陳詠芯）常說，輸不要緊，繼續努力囉！」馬丹丹模仿教練的語氣，惹來隊友發笑。中學生涯最後的精英賽出局，沒遺憾是騙人的，「總不能不開心一輩子，跌倒了，就想想自己哪一步做得不好，爭取谷底反彈。強如協恩，也是不停練習才有今天的成績，我們也可以努力找到自己的路。」

疫情前，漢華是精英賽4強常客，培育過不少球星，港隊主力馬丹鳳正正是馬丹丹的姐姐。「包袱一定有。我們都是平凡學生，放學要補課、做功課、溫習，考試不合格要留班，還有一星期4、5課訓練及健身，絕對不是容易的事。」馬丹丹道出學生運動員的心聲，但聽見觀眾席上姐姐和其他師姐聲嘶力竭的吶喊，還有「齊心向前」的口號，一切壓力頓變動力，「翁Sir說『關關難過關關過』，很多事情不能選擇，只能迎難而上。」

針對賽事特點作訓練 作為蘇黎世種子隊伍，漢華7月3日將亮相修頓力爭后座。教練陳詠芯表示，3人籃球特點節奏明快，外線入球有雙倍分數（圓弧內入球得1分，圓弧外入球得2分），已刻意加緊體能及投籃訓練，球隊上下揚言以冠軍做目標，但強調會保持平常心。「每次打蘇黎世都很想贏，很緊張，聽見DJ『嘭嘭嘭』打碟，感覺心臟快要跳出來，節奏也不自覺加快。」馬丹丹笑道。她與許傲悠、邱安妮都有參與上屆賽事，更獲得不俗成績。如果問這兩年跌宕起伏的經歷教曉她們甚麼，便是放下包袱，專注當下：「不要給自己太大壓力，也不用管旁人說甚麼，做好本分，就會有驚喜。」