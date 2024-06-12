醫健：健康在您手：維持腸道健康

人體器官中大腦最為重要，但早於1907年已有醫生提出「腹腦」理論，指出腸道為人體第二大腦，與大腦有緊密的聯繫，兩者透過迷走神經、免疫因子、內分泌及腸道分泌的代謝物質互相溝通及合作，使身體正常運作。

腸道有數百萬個神經元，數量僅次於大腦，集結成為可獨立運作的「腸道神經系統」，又稱「腹腦」，主要的功能有3，包括：1.腸道及胃部作為排毒機制，若身體接觸到有害物質，便會產生嘔吐或腹瀉等反應，並將之排出；2.合成95%的血清素、多巴胺及多種讓人情緒愉快的激素；3.保持免疫力，其中人體70％的免疫細胞都是生存在腸道。

日常生活入手 5招改善 中醫理論亦認為「欲無病，腸無渣，欲長壽，腸常清」，指出腸道健康的重要。大家可以參考以下5點，從日常生活入手，以保持腸道健康：

1.培養有規律性的排便及運動習慣，以維持足夠的腸蠕動，預防便秘

2.均衡飲食並攝取足夠膳食纖維，例如進食蔬果、燕麥及糙米等

3.補充足夠水分，每日最少飲6至8杯水，約為1.5至2公升

4.多攝取益生質食物，以助益生菌生長及抑制腸道中的壞菌，如全穀根莖類（如燕麥、番薯或南瓜等）、豆類、蔬菜類、水果類的食物，亦可配合含豐富益生菌的無糖乳酪，維持健康的腸道菌叢生態

5.減少進食精製食物，例如醃製及加工食品等

如對腸道健康有疑問，應諮詢醫護人員的意見，如向區內的地區康健中心查詢。另外，深水埗地區康健中心會定期提供免費健康課程，讓會員了解消化系統疾病的管理及預防方法，歡迎有興趣的人士參加。深水埗地區康健中心註冊護士 陳秀蓮