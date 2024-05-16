護眼錯誤認知 港童易患近視

需維持與屏幕距離 劏房戶更難防備 電子產品盛行，近視問題亦見年輕化。有研究指，香港兒童近視的比率達61.5%，冠絕全歐亞國家及地區。有組織就兒童眼部健康以及近視情況作調查，發現近半家庭中有兒童患近視。調查又指，低收入家庭兒童患近視比率是高收入家庭的一倍。醫生呼籲家長應就子女從小開始，防止他們患上近視，並及早帶子女驗眼；社區組織則建議政府加強相關的支援，並增加眼科服務。

調查指，本港兒童近視情況嚴重，近半受訪家庭至少有一名小朋友有近視。23.3%受訪家庭表示小童每天使用電子產品多於3小時，導致每年近視度數平均增加50至100度。不過，只有約三成家庭會定期為兒童進行全面眼睛檢查。

僅一成子女依從「20‧20‧20」 調查亦發現，本港家庭對近視的認知不足，只有62%受訪家庭認同近視是「不可逆轉」的眼疾；有74%受訪者對近視有錯誤認知，例如誤以為使用防藍光鏡片、每天花時間觀看綠色物件等有助控制近視；亦有半數受訪者認為，每日進食藍莓、三文魚等會對視力有幫助。然而，正確控制近視的方法是每天進行兩小時戶外運動，但只有不到一半受訪者認同；亦只有一成的父母受訪者表示，子女會依從「20‧20‧20」法則，每隔20分鐘，注視20英尺外的物件，維持20秒，可紓緩眼睛疲勞。

另外，調查又發現收入低於中位數的家庭，有三分之二存在近視問題；而高收入家庭則少一半，只有三分之一。組織指，超過四成低收入家庭居於劏房、過渡性房屋等空間狹小地方，難以維持使用者眼睛與電子屏幕的距離。高收入家庭兒童使用電子產品時，超過七成會在較理想的距離觀看。

眼科醫生許用藍表示，近視是由於眼球拉長導致，情況無法逆轉；而且近視有機會導致視網膜脫落、青光眼等眼疾。即使做矯視手術，亦只能免去戴眼鏡的需要，並不能減低其他眼疾風險。他建議家長應由子女從小開始，控制他們的近視情況，例如佩戴眼鏡、「OK鏡」等，並及早帶孩子驗眼。

津貼買眼鏡政策宣傳不足 社區組織協會副主任施麗珊表示，現時全港只有一間眼科醫院，基層輪候時間甚長，若想配眼鏡或OK鏡，又會加重基層家庭的經濟負擔。根據政策規定，綜援家庭在24個月內，可獲最高600元津貼以購買一副眼鏡。不過調查顯示，只有1.5%人知道有該項政策。而低收入家庭中，亦只有1%人有使用該津貼，施建議政府應加強支援及宣傳力度，並加開眼科服務。