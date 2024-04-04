東呼即應：茶餐廳落單寫「散比」 粵普諧音鬧笑話

【本報訊】《東呼即應》最近留意到網上流傳一張茶餐廳收據，上面寫上「散比」兩字，有內地客用普通話讀出，懷疑是普通話粗話「傻×（內地粗口，形容對方傻到極點）」的諧音：但其實這是茶餐廳術語，是「散叫的雞髀」的意思，並指單據為員工內部查看使用，故勸大家不要過分解讀意思。

旅客誤解當粗口 最近有旅客於內地社交平台發文批評，指到香港光顧茶餐廳時，發現侍應於單據寫下「散比」兩字，隨即請教會說廣東話的朋友，獲告知不是罵人的髒話，因當用普通話唸出的時候，「散比」就與普通話粗話「傻×」的讀音類近；而從單據所見，除「散比」外，亦有「口水K」、「冬OT」。

有香港網民指出單據所寫的是茶餐廳術語，「口水K」即是口水雞；而「冬OT」即是普遍港人認知的凍檸檬茶；至於為何單據上有「散比」兩字，相信是指該名事主點叫了非套餐的雞髀，而另外「散叫雞髀」，並沒有罵人的意思。有網民續指，在粵語中，「比」本身並沒有罵人的意思，加上香港人亦不會用「比」字來罵人，提醒事主不要過分解讀意思。