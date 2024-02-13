劏房租務管制 迄117業主定罪

【本報訊】劏房租務管制條例實施逾兩年，至今最少117名劏房業主因違例而被定罪。房屋局指劏房業主有社會責任，應確保租出的單位「企理」，亦不應濫收租金或水電費。至於去年《施政報告》宣布成立的「解決劏房問題工作組」，需於10個月內提交報告，政府不同部門已提供意見，包括相關標準應包含的元素，會再深入調研，確保建議是切實可行。

與鄰居共用洗手間 家長憂心 房屋局續指，劏房單位的採光通風等成為關注點，例如有些劏房猶如一個「衣櫃」，完全沒有窗，不通風較為辛苦。有居於劏房的家庭要與人共用洗手間，而居住的大廈較為龍蛇混雜，家長感覺鄰居不太正經，即使小朋友出入，去洗手間亦會感到擔心，所以希望可以有一個獨立的洗手間。

「解決劏房問題工作組」橫跨多個部門組成，各部門分享在處理 「劏房」問題上不同的關注事項，例如針對「劏房」的執管、濫收水電費、消防安全、與取締「劏房」相關的過渡和後續安排、「劏房」數據收集、扶貧工作等方面。當局曾指，「劏房」問題牽涉數以萬計家庭的福祉，解決「劏房」問題不是一個可以一蹴即就便處理得到的短期目標，但「千里之行，始於足下」，港府會小心籌劃，廣納社會各界意見，以期建議的措施能準確地解決「劏房」問題。