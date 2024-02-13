房署移動測繪驗樓 最快半小時整層驗收

現實捕捉 雷射激光掃描 全景拍攝 新居入伙最重要是驗樓，房屋署每年有不少新落成的公營房屋單位，每次驗樓均要花費不少時間。為加快速度，房屋署近日在屯門業旺路公營房屋發展項目，首次試用以「移動測繪系統」應用「現實捕捉」技術，透過雷射激光掃描及全景拍攝，只需30分鐘便可完成整層掃描，結合人工智能等技術，進行質量分析以提供驗收效率。以兩至3人的標準單位為例，新技術只需一至兩分鐘完成數碼記錄，比起傳統人手驗樓更快速。

業旺路公營屋首試用 業旺路公營房屋發展項目預計於2024/25年落成，共建逾3,000伙，為房屋署首個應用「移動測繪系統」和「現實捕捉」技術來驗樓的項目。房屋署創新科技總監（發展及建築）姚勳雄表示，「移動測繪系統」只是需要一人操作，機器亦符合職安健要求。

較人手記錄快13分鐘 姚勳雄舉例指，一層20個單位的公營房屋，只需約30分鐘就可以完成整層掃描及全景拍攝；若以一個兩至3人標準單位為例，傳統人手現場驗收需時10至15分鐘，但利用「移動測繪系統」進行數碼記錄則只需一至兩分鐘。

姚又表示，掃描後新技術可協助一些靜態驗樓的工作，例如測量喉管位置等，準確率逾90%，惟一些動態驗樓工序，即開窗、廁所沖水等，仍要由人手操作。但新技術可讓工程人員作遙距檢查，跟進工程進度，實現無紙化溝通，有助節省工程人員往來辦公室和地盤現場的時間，減低人手需求。

香港房屋委員會其實早於2020/21年已有引入「現實捕捉」技術於室外施工，包括建造連接海達邨和海盈邨的行人天橋，及華富邨重建項目的前期規劃，但室內驗樓就是首次。姚勳雄表示，由於現階段房署仍在與服務供應商一同研發試用新技術，故暫時未有額外付款購買此新技術的機器；計劃下個試點會應用在鯉魚門4期公共租住房屋發展計劃，也希望未來可將技術推廣至更多試點應用，以便加快整體效率。