延長通關服務過剩 議員斥矯枉過正

加開時段人流少 內地關員有微言 去年除夕煙花倒數結束後，大批內地旅客因為鐵路口岸關閉，通宵開放的陸路口岸亦接駁交通不足，導致滯港留落街頭。港府事後「補鑊」，延長深圳灣口岸及羅湖口岸於農曆新年期間的通關時間。惟有議員指出，大部分旅客在年初一、二凌晨零時已回到內地，實際延長通關時段的過關人數寥寥可數，內地通關人員對是次特別安排有微言，批評港府矯枉過正。

議員田北辰表示，年初一花車巡遊還比年初二煙花匯演遲完結，但當日即使無延長通關亦沒有問題，皆因兩日凌晨零時左右，旅客已經回到內地，凌晨零時至二時的延長通關時段，於羅湖口岸過關的人實際寥寥可數，更令到有不少內地通關人員亦對此出現微言，覺得港府有點矯枉過正。

倘24小時通關 交通配套成疑 對於有聲音建議港府多開放一個全年24小時通關口岸，田形容「聽起上嚟好好」，但強調增加24小時通關口岸的同時，一定要確保有足夠的交通配套，否則屆時巴士班次疏落，「8個字（40分鐘）或一個鐘先一班（車），咁就實畀人嘈」。他又指，本港巴士是商業運作，若客數少造成蝕本，沒有公司願意投標，並反問屆時港府補貼又會否得到市民支持。

不過，議員劉國勳稱不少旅客對羅湖口岸延長服務表示讚賞，認為安排比以往好。他建議當局可考慮日後在中秋、端午、十一國慶等大時大節都可繼續延長服務。他又認為若通關配套更便利，旅客即使不過夜，亦可在港逗留夜一點，商戶見到人流較多，亦會延長營業時間，對經濟有幫助。

劉亦指出，農曆新年的客流量確實比早前除夕元旦期間少，認為主要是因為農曆年假較長，旅客可在香港過夜，同時不少內地民眾回鄉過節，而整體而言來港旅客較除夕元旦少。他認同今次較少人利用深圳灣口岸24小時通關，但認為如果能解決人手問題，日後可考慮實施24小時客運通關，給予旅客多一個過關選擇。

大年初二近百萬人次出入境 入境事務處表示，年初二整日有超過98.6萬人次經各口岸出入境，當中54.1萬人次屬出境，香港居民佔36.5萬人次。羅湖口岸的出境人次佔最多，錄超過11.2萬人次；其次落馬洲支線口岸及港珠澳大橋口岸，分別有9.1萬人次及8.2萬人次；另有各逾5萬人次經深圳灣口岸及西九龍高鐵出境。

入境方面，年初二有超過44萬人次經各管制站入境，其中內地訪客佔18.3萬人次，最多人由羅湖口岸入境，高達8.1萬人次，其次為落馬洲口岸及深圳灣口岸，分別有7.4萬人次及5.5萬人次。至於年初一則共錄逾68.9萬人次出入境，其中約43萬人次出境，香港居民佔超過33.2萬人，是總出境入次逾77%；入境人次則有逾25.8萬，其中近40%為內地旅客，有逾10.2萬人次。