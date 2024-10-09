以為桌遊都係合家歡遊戲？咁就錯喇！其實坊間亦有唔少專為成人而設嘅桌遊，美國早前有公司便將成人內容糅合飲酒於桌遊當中，可謂玩味無窮。

由美國情趣用品Kheper Games推出嘅最新成人桌遊「Drink if...For Lovers Version」，睇個名就知佢同飲酒有關，玩法亦相當簡單，即係真心話卡牌遊戲，適合2至20名玩家進行，情侶玩就更啱Feel。玩家先擲骰，然後按冧巴抽取相應數字嘅卡牌，並根據卡牌上嘅問題回答，例如：「如果你擁有任何會震動嘅玩具，請飲酒」、「如果你曾經將任何一條內褲放過入口，請飲酒」等，總之有做過嘅就要飲酒，飲幾多由玩家自行決定。呢個遊戲簡單，卡牌問題幽默又唔低俗，卻同時有成人味道，最重要係能增加情侶間彼此認識。事實上，佢係「Drink if」系列最新登場作，之前嘅「More Drink if…」、「Drink if…Totally Fxxxed」等均大受歡迎，唔知大家又有冇興趣呢？