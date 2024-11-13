亞太區上季商業地產投資兩年新高

亞太區商用物業投資出現增長，仲量聯行報告指，上季該區商業地產投資較去年增長約28%至388億美元，創下2022年以來該區單季最高投資額，同時連續4個季度增長。

嘉軒廣場舖意向5000萬 該行資料顯示，今年初至第三季，亞太區商業地產投資總額高達963億美元，較去年同期增長約82%。至於同期香港商業成交總額31億美元，按年下跌約3%，第三季投資額為13億美元，按季高出約58%。

本港連環減息後，市場普遍看好商用物業市場前景，投資者趁勢重組物業組合。世邦魏理仕獲業主委託代理出售中環皇后大道中九號嘉軒廣場2樓201至202號商舖。物業以現狀連租約出售，意向價約5,000萬港元。

該舖位總建築面積約1,680方呎，連租約出售，平均意向呎價約29,762元，目前由一位長期租戶租用超過10年。世邦魏理仕香港資本市場副董事余振宇表示，舖位由一名海外家族投資者持有多年。馬亞木家族以2,828萬元售出區內環球大廈23樓02室，呎價約20,287元。

有業主放售中環亞洲大廈頂層全層連天台海景戶，意向價僅約1,350萬元，較高峰期成交價折讓約23%。中原（工商舖）寫字樓部郭紅梅稱，代理推售上述寫字樓，物業坐落干諾道中33號，為15樓全層，面積約893方呎，連入則天台房約500方呎，項目將以交吉出售，意向呎價約15,118元。物業擁有999年期地契。