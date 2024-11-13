中國一線城市傳減買樓契稅

中國以財政手段救樓市的增量政策隨時出爐，自財政部上周明言支持房地產市場發展的相關稅收政策快將推出，內媒引述深圳市房地產業協會相關負責人表示，據悉當局正加速推進與取消普通住宅與非普通住宅劃匹配的稅收政策研究工作，主要包括增值稅和土地增值稅。外媒甚至估計，中央計劃下調房地產購置相關稅率以谷銷售。

財政部為十一長假後連串官方發布會重大「搞手」之一，曾提及研究取消普通住宅和非普通住宅標準相銜接的增值稅政策，直至上周五，財政部部長藍佛安明確交代，相關稅收政策已按程序報批。

將利好滿兩年出售豪宅 上述深圳協會負責人指，在增值稅領域，除北京、上海、廣州、深圳4大一線城市外，其餘城市對於個人銷售持有超過兩年的住宅，無論是否普通住宅，均享有免徵增值稅的優惠。但對於4大一線城市，則實施差異化政策，銷售持有超過兩年的普通住宅可免徵增值稅，非普通住宅則需繳納增值稅。

該負責人表示，一系列潛在稅費新政，將預示一線城市的高端住宅（即非普通住宅）交易中的增值稅負擔有望減輕。如果新政在深圳落實，主要利好滿兩年出售的豪宅。以一個深圳豪宅為例，物業登記價為2,400萬元（人民幣‧下同），滿兩年後售出，假設成交價為4,500萬元，換言之約2,100萬元的差價，就要徵收5.3%的增值稅，即約111萬元的增值稅。潛在新政之下，百萬元稅費可能免徵。

廣州拓寬房票購買範圍 外媒報道，為加大財政支持重振樓市，監管機構擬研究允許一線城市，將買樓契稅稅率由現時最高3%降至最低1%。在因城施策的原則下，各地方政府擬有一定自主權。

此外，廣州市規劃與自然資源局發布通告，為進一步落實該市今年起的房票安置政策，即補償被拆遷的城中村老舊房屋居民而出具的購置房屋結算憑證，將拓寬房票可選擇房源範圍，至廣州市全域範圍內可售的新建商品房。