港樓價明年料回穩 發展商讓利求去貨

按息勢續挫 標普估新盤銷售兩萬伙 本港樓價已經跌足3年，就在市場觀望近日3大發鈔行跟隨美國聯儲局下調最優惠利率（P息）能否沖喜港樓之際，國際評級機構標準普爾周一發表的研究報告坦言，按揭成本下降，有助投資需求，促進一手樓市交投，故將一手住宅銷售預測由原先估計的18,000伙上調至20,000伙，惟始終發展商去庫存需時，項目毛利呈下跌趨勢，亦限制了發展商的槓桿操作，故料明年香港樓價難升，充其量只是回穩。

標普指出，香港樓價由2021年的高位至今累跌近30%，預計今年香港住宅樓價將跌7至8%，明年則平穩，並提到二手市場賣家對物業定價保守，以維持手中單位相對一手具競爭力，變相限制了樓價上升空間。

雖然樓價明年未必有力反彈，惟觀乎明年底美國聯邦基金利率有機會回落到3至3.25厘，港銀又不遺餘力下調P息，所以推算明年本港按揭息率還有下跌空間。

除了按揭息率，該企認為現時港樓的租金回報率與按揭息率差距不斷收窄，都是刺激投資者入市的重要原因，並引述團隊統計數據指，於今年9月，面積小於40方米（即430方呎），以及介乎40至100方米（即約430至1,076方呎）的物業，租金回報已經回升至4.6厘和3.3厘，前者表現高於供樓按揭息率，後者則近乎持平，所以港樓銷情要逐步收復失地難度不大。

現樓貨尾21000伙待消化 惟要留意，雖然標普對明年港樓銷情感樂觀，不過該機構仍預期，港樓未來幾年存在供應過剩問題。原因是現樓貨尾截至9月仍有21,000伙，超越去年全年水平，連帶相關供應於未來3、4年有可能觸及港府早年訂下的私樓供應目標，因當年港府只預期私人住宅於2034至2035年供應132,000伙，惟隨着供應有增無減，未來3、4年整體供應數字已經是此前港府目標的80%，所以變相迫使發展商在新盤定價策略上較為保守，並且要處理去庫存問題。

不僅如此，標普又預期發展商的促銷行動，疊加開始對高地價時期買入土地的住宅項目入帳，將導致利潤表現承受壓力。

高地價項目入帳損利潤率 標普綜合20家本港發展商樣本，指一眾發展商的除息、稅前利潤率（EBIT Margin）從3年前的43%，降至15%，故估計相關數字於2025至2026年將進一步下滑，皆因住宅項目毛利率較低，這毛利趨勢也將限制發展商的槓桿。

該報告結論是未來一至兩年，香港發展商將致力於去庫存，並減少新投資。難怪最新市區重建局宣布擬自行發展一個流標的九龍城區重建項目。該機構認為，長遠政府參與太多發展可能是不切實際；而另一選擇是讓土地價格進一步下跌，惟這難以預測，畢竟土地收入佔香港政府財政一個顯著的比例。若然賣地成績未能在短期內復常，港樓下一個上升周期可能是由供應緊張來推動，惟即使如是，也可能是多年以後的潛在境況。

差估署私宅售價指數 港落成住宅庫存