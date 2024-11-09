內地車企搶市佔 奧迪傳裁數千人應對

海外車企經營困難，紛紛裁員減產。最新傳來德國汽車製造商福士汽車（Volkswagen，內地又稱大眾汽車）的子公司奧迪（Audi），在第三季利潤大降下，計劃在中期內通過削減生產以外的職位來縮減員工規模，數千個職位面臨風險。

消息指，裁員將集中在公司所謂的間接工作上，例如開發領域，該領域可能會裁減2,000多個就業機會。該公司表示，目標是削減約15%規模，估計單在德國就已影響4,500個間接就業機會。

小鵬P7+訂單12分鐘破萬 同屬福士旗下的豪華轎車製造商賓利（Bentley）決定，將插電式混能車的生命周期延長至2035年，比原先計劃推遲5年，因應純電動車市場需求不大。Bentley發表全新發展策略，並會在2026年推出首輛純電都市運動多用途車（SUV），又計劃在2035年前的每一年，都推出一款全新的插電式混能車或純電動車，全部車型的設計及生產都會在公司位於英國克魯（Crewe）的總部。

內地車企消息方面，小米汽車表示，小米SU7 Ultra配備賽道專用高功率電池包，電芯採用寧德時代麒麟II，在擁有1,548馬力巔峰性能的前提下，SU7 Ultra依然可以提供630公里的續航里程，相比於Model S plaid，在續航里程幾乎相同的情況下，動力有超過50%的提升，證明小米SU7 Ultra在能效管理方面的技術領先性。