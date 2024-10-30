置地不再投資亞洲住宅

新加坡上市的中環大地主──置地公司宣布，將專注於亞洲主要城市開發尊尚綜合商用物業，以推動可持續及長線發展。在新策略下，公司將不再於亞洲區內投資「建售物業」項目，當中包括住宅及擁有中期租賃的資產。現有項目將繼續完成，集團並透過在2035年之前回收高達100億美元，期望其息稅前利潤及每股分紅均能實現雙倍增長。

力拓星港滬綜合項目 該公司將進一步加大對香港、新加坡及上海等核心市場現有旗艦級優質綜合用途項目的投資，同時選擇性地在區內其他主要城市中物色業務拓展機遇；又將擴展與文華東方酒店集團的合作夥伴關係，並進一步與集團逾2,500家租戶中的金融服務機構及奢侈品領域的全球領軍企業合作。

為支持上述各項舉措，置地公司將投資於人才發展及招募，並考慮透過各種方案增加第三方資本，從而擴大集團投資物業資產管理規模。

滙豐估今年樓價喘定 本港樓市方面，滙豐環球研究在最新一份報告，認為住宅買家正在返回市場。該行指出，雖然樓價本年至今下跌約7%，但注意到近3周出現輕微反彈，相信未來只要借錢買樓開始出現正回報（即租金回報率高於按揭利率），樓價將會獲得支持，故重申預期今年樓價將喘定，以及明年升約5%的預測。