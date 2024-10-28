花旗數碼活躍客戶較疫前增70%

銀行現今愈來愈着重金融科技建設。花旗銀行數碼銀行業務部主管胡偉賢表示，新冠疫情加速該行進行數碼轉型，截至今年首8個月，數碼活躍客戶較2019年同期增長逾70%，其中高淨值客戶的增長更達85%；目前超過90%的投資交易均由數碼渠道進行，月均數碼投資交易數量較2019年升近33%。

高淨值客戶方面，胡偉賢認為，目前客戶在使用銀行的生態上已出現轉變，由過去靠客戶經理接觸客戶，變成客戶希望在網上主動獲得資訊及服務，該行經手機銀行向客戶推送市場研究報告；高淨值客戶通過數碼渠道與Global Wealth Insights（環球財富展望）互動按年增加一倍。

她指，國際個人銀行（IPB）對數碼投資有所上升趨勢，今年IPB客戶透過數碼平台進行的核心投資月均交易量按年增長接近3倍，其中以互惠基金及債券的升幅最為顯著。另外，超過57%的IPB客戶核心投資交易經數碼渠道完成，較疫前增加近50%。

將簡化開戶流程身份認證 除今年投資環境回暖，她認為與該行不斷增加數碼渠道產品有關，例如該行債券平台的產品已增至逾400隻，可讓IPB客戶毋須親自到港，於數碼平台直接交易。通過數碼平台進行的月均債券交易按年飆升1.37倍；又透露明年起將進一步簡化IPB客的身份認證及開戶流程。

金管局推「戶口互聯」，銀行間可進行跨行資訊互通。該行於今年7月於手機銀行應用程式（App）試行Wealth 360服務，在客戶授權下可將其他銀行資料整合於同一個App，可查詢個人在不同銀行的開支帳目，冀日後服務可擴展至投資戶口。