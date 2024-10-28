內銀盈利最壞時刻恐未過

減息等或抵銷新貸利好 補充資本壓力持續 中央準備發行特別國債支持國有大型商業銀行補充核心一級資本。國際信貸評級機構惠譽向本報分析，這對於內銀保持派息比率穩定有正面作用，但中央出台的經濟刺激措施成效尚待檢驗，說內銀盈利增長最壞時刻已過是「言之尚早」，新增貸款帶來的利息收入增長恐再被減息等定價下跌的因素抵銷，也正因為這樣，補充資本的壓力將會持續。

惠譽評級中國銀行評級董事薛慧如表示，如果補充資本的規模為一萬億元（人民幣‧下同），6大國有銀行的核心一級資本充足率會提高一個百分點。以當前銀行盈利增長受壓，阻礙內生資本積累，補充資本自然減輕拿出真金白銀派息的顧忌，也能滿足監管機構對上市公司、大股東財政部對銀行維持派息的期待。

不過，說他們會因此大幅增加派息，恐怕也不是當局的初衷，大型銀行的派息比率應該只會維持在30%左右。

股民入市熱情未必長久 更何況，從「量、價和非息收入」分析，內銀盈利增長到明年仍恐受壓。首先「量」方面，公司貸款規模增長會不如以往，預期來年在基建、綠色環保和普惠金融等支撐下頂多9至10%，個人貸款短期恐仍低迷，近期的新政能否逆轉買樓和消費信心有待觀望。

至於「價」就必跌，事關新一輪減按息和貸款市場報價利率（LPR）會在明年體現出來，對淨息差的衝擊不是削減存息和停止「手工補息」所能抵銷，充其量是明年跌幅稍為收窄。

非利息收入方面，薛指出，這之前已被保險代銷費率下調等拖低，股市經歷早前爆升後回復平穩，居民入市的持續性「不一定特別樂觀」。此外，之前長債債息下滑使銀行的交易類投資有不錯表現，可是監管機構已開腔不會讓債息了無止境地下滑。

有效借貸增長或不及9% 「9%貸款增長」對當前的香港銀行來說簡直是求之不得，但惠譽評級評級董事徐雯超指「要看結構」，現在恐怕側重於收益相對低且競爭較激烈的企業貸款，而且銀行往往在季末以「票據衝量」滿足監管考核要求，雖說有抵押令風險低，但利息也很低，要是貸款需求旺盛，按理銀行不會願意投放太多資金在此，現在卻成銀行滿足監管機構和內部放貸目標的辦法，真實有效貸款增長恐怕「沒有9%那麼高」。

正如徐氏所指，票據融資呈「每月忽高忽低」的現象。以今年為例，1月、2月、3月和6月下降，但單月上升幅度亦可直逼一萬億元，7至8月期間甚至比企（事）業單位新增人民幣貸款還要多。儘管首9個月累計僅佔企（事）業新增人民幣貸款約6%，但除卻疫情3年，票據融資有正貢獻，對上一次已經是2018年。徐認為，內銀會提高貼現息率抑制票據融資的業務規模，需求卻非其控制範圍。

按揭提前還貸壓力猶存 徐雯超坦言，按揭「提前還貸」的壓力猶存，因為就算經過新一輪調整後，第二套房的按揭能享受減息、舊按息更加接近新按息，國民為了提高抗風險能力，仍有一定減債的動機。

不管如何，薛慧如表示，監管機構都要銀行放貸支持實體經濟，尤其要大行對城投、房地產和戰略產業保持信貸擴張，一定程度上會提高風險加權資產的增速，推高資本充足率的「分母」，內生資本積累這個「分子」則被盈利增長約束。此外，2019至2022年以來銀行發行的資本補充工具會在未來3年內陸續到期，國有大行更要在明年之前，TLAC（總損失吸收能力）須達到風險加權資產16%，2028年前還得升至18%，補充資本的壓力難以擺脫。

內銀股價9月24日之後表現 薛慧如 徐雯超