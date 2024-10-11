公居屋市況：青華苑補價賣292萬低過9年前

二手樓價跌勢未止，已補價自由市場居屋樓價「2字頭」有交易，青衣青華苑一個中層單位，減價至292萬元成交，跌穿同類型單位於2015年的成交價位。

利嘉閣曾定杰表示，上址為A座中層13室，實用面積約351方呎，自由市場叫價315萬元，議價後減價23萬元成交，呎價約8,319元。資料顯示，同類型單位於2015年期間，曾錄300萬元及312萬元登記。

翠寧花園一日內減30萬售 未補價第二市場業主都加快減價吸客。祥益袁思賢指，屯門居屋翠寧花園6座中層K室，實用面積約577方呎，三房間隔，放盤不足24小時，累減30萬元，獲區內綠表客以360萬元承接，呎價約6,239元。

富誠地產李志浩稱，鑽石山居屋宏景花園3座高層J室，實用面積約467方呎，為「大兩房」間隔，8月叫價410萬元，終以第二市場價380萬元售出，約兩個月減價約7.3%，呎價約8,137元。

公屋單位入場門檻更低。祥益黃文樂表示，屯門田景邨田裕樓高層14室兩房戶，實用面積約443方呎，綠表客以120萬元購入自住，呎價約2,709元。