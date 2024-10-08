十一假期深圳代理新樓交投飆9倍
內地放大招救樓市後，買家的入市意欲似乎明顯得到提振。內媒報道，地產代理樂有家的深圳門店在截至周日止7日錄得一手成交按年暴漲9.79倍，其中10月1日成交量預計超過600宗，為近3年罕見。
睇樓成交轉化率創新高
有深圳代理反映，一手成交很好並優於二手，原因是大部分新盤價格仍「倒掛」（平過二手），兼且發展商趁假期提供優惠。樂有家數據顯示，十一假期新樓的「睇樓成交轉化率」由9月的2%，驟升至12%的新高。但實際上，二手樓也生色不少，成交量按年飆2.98倍，「睇樓成交轉化率」亦由3.5%提升至7.4%，講價空間則由最高的12%減少至8%。
中原地產華南區總裁兼深圳中原總經理鄭叔倫形容，市場反應非常熱烈，本地人紛紛查詢自己是否有資格買樓，而且非核心區買樓已無任何限制，因而吸引了外地客。
其他一線城市方面，10月1至3日，北京新盤睇樓量按年飆92.5%，認購量飆兩倍，二手睇樓量亦按年飆1.04倍；廣州一些樓盤每日有逾150批客睇樓。
大灣區城市中山除了推出「買樓消費券」、降低存量按息和最低首期比例，並容許全國住房公積金繳存職工在當地買樓申請住房公積金貸款，不受戶籍限制。
保利首9月銷售額跌12%
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