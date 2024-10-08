十一假期深圳代理新樓交投飆9倍

睇樓成交轉化率創新高

有深圳代理反映，一手成交很好並優於二手，原因是大部分新盤價格仍「倒掛」（平過二手），兼且發展商趁假期提供優惠。樂有家數據顯示，十一假期新樓的「睇樓成交轉化率」由9月的2%，驟升至12%的新高。但實際上，二手樓也生色不少，成交量按年飆2.98倍，「睇樓成交轉化率」亦由3.5%提升至7.4%，講價空間則由最高的12%減少至8%。