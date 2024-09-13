電盈香港電訊等受惠美減息

電盈的「黃Viu」和ViuTV收入增幅無疑顯著，可絕大部分收入來自香港電訊，上半年收入按年僅升4.73%，其中香港電訊服務收入按年僅升2.85%。

其實收入最多的非流動服務中佔比最高的寬頻服務，增長尚有4.78%，達63.45億元，抵銷對Now TV和電話收入倒退，且企業業務斬獲逾25億元的合約，按年增27%，反映市場對智慧城市及數碼轉型方案之需求持續。

固網電話收入跌，大環境是通話轉移至手機，但還有其他原因，之前是移民潮，本期仍有「中小企市場疲弱」，跟「香港零售消費疲弱，企業投資審慎，令營商環境仍然充滿挑戰」一語呼應。該企電話線已較6年前累減24%，寬頻線則多4.51%；2月底香港寬頻住宅寬頻客量亦較2019年8月多2.84%。

瑞銀評級僅為「中性」的香港寬頻，弱點是財務成本隨息口爆升，被迫削派息。該企相信，其全港首個25Gbps光纖網絡服務有助吸客和推升ARPU（每月每戶平均收入），料一半年內提升市佔率，並會大力發展數碼轉型及人工智能（AI）相關業務；4月底債務浮息及定息比例50%，下年11月才有債務到期，仍有充裕資金還息和投資。