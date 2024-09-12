德車企慘遭內外夾擊
福士撤員工保障鋪路關廠 受華對手威脅
中國汽車業崛起，歐美傳統車企正面臨存亡問題。就如德國，企業勞資關係和勞工權益素來備受外界稱羡，但在汽車這個支柱產業正受到動搖。曾轟歐盟對中國電動車加徵關稅是「搬石砸腳」的德國最大車廠福士（Volkswagen，內地叫「大眾汽車」）提早結束原定2029年到期的德國工人職位保障，這個1994年開始就有的承諾，現變成明年年中失效，被視作為關閉德國廠房鋪路。
是次同被廢除的還有對臨時工的承諾，以及「滿師學徒包請」的制度。該企表明是為勢所逼，「要把成本壓至具競爭力的水平……騰出資源開發新技術和新產品」。行政總裁早前坦言「僧多粥少」，歐洲汽車銷量下跌，但亞洲對手來勢洶洶。
飯碗被砸，勞方的反應可想而知，亦有分析對福士實際能削的成本存疑，因為福士反過來要為員工加薪，額外成本或高達10億歐元。
寶馬中國業務料差過預期
跟福士齊名的德國老牌車廠寶馬（BMW）日前亦調低今年業績指引—交車量增長正變負、經營溢利率由8至10%劈到6至7%等，既因煞車系統問題，亦與中國需求呆滯有關。券商富瑞評論，這份盈警反映寶馬的中國業務倒退比預期嚴重。寶馬的中國合資夥伴華晨中國(01114)股價昨挫3.59%。
內地汽車出口明年睇升20%
他預測中國今年汽車出口將升27.9%至628萬輛，明年再增約兩成至757萬輛。中信里昂中國工業研究聯席主管馮曉表示，歐盟關稅不包括混能車，且消費者愈益關注純電車的續航能力，比亞迪已開始增加出口混能車，因此關稅對大型中國車企影響不大。
然而，談及內地車企「內捲」（過度競爭），李景濤直言，行業洗牌會持續，未來一至兩年會最激烈，相信再難有新的市場參與者加入；對車企而言，日後增長動力主要來自海外，而內需則可保持平穩增長。
李指，產能過剩對車企影響各異，規模較大者更容易消化產能變化，知名度較低者基本上今年已經放棄，並退出市場，惟其退出對行業影響不大，大型車企仍會按自身步伐發展，而現金流強、毛利及技術能力高的車企可順利存活。
他又指出，內地汽車品牌加入高端汽車領域，加劇市場競爭，令海外品牌在內地面對更大壓力，也需要提高折扣，預期今年內地汽車品牌的市佔率將增至60%。此時傳來日本老牌車廠本田（Honda）暫停3家中國廠房的生產，並向合資夥伴東風集團(00489)超過2,000名工人制訂「肥雞餐」。
吉汽同系高檔電動車品牌領克（Lynk）則表示無意把中國製電動車的額外關稅（18.8%）轉嫁買家，因為歐洲競爭者眾。
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