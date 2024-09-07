《黑神話》熱爆 國產3A大作成增長點

作為中國最大的互聯網巨頭，騰訊過去一直在投資海外遊戲開發工作室，某程度上是為了應對內地遊戲行業逆風，試圖找到新增長點。不過，這種策略的回報似乎未如理想。在最新一個季度，騰訊國際市場遊戲收入按年增速僅為9%，與本地市場收入增速一致，但後者有着更大的基數。

兩星期賣千八萬套涉67億 最近亦傳出騰訊以及另外的中國遊戲業龍頭，開始重新審視其投資的日本遊戲公司，因為多年來的投資未能打造出一款「爆款」熱門遊戲。而且多數日本遊戲開發者都偏向保守，只關注當地市場，未有進軍海外的雄心壯志，明顯與騰訊的戰略目標不符。

就結果而論，《黑神話︰悟空》成為「爆款」遊戲。市場研究機構VG Insights統計顯示，內地開發商製作角色扮演遊戲《黑神話︰悟空》上市兩周以來銷售達到1,800萬套，銷售金額約8.67億美元（約67.6億港元）。這證明了中國遊戲市場的潛力依然巨大，而且中國遊戲開發者有能力造出質素足夠好的遊戲。相比之下，投資海外遊戲工作室則未必能夠帶來回報，這種落差亦可能會鼓勵中國加大投入本土研發。

毋須「課金」仍產生價值 過去，中國的遊戲發行商其實自己也一直對於中國製造沒有信心，在拓展海外市場時也不願打出「中國遊戲的旗號」。比如米哈遊旗下的經典手機遊戲《原神》，其英文名稱為《Genshin Impact》，其中的「Genshin」乃是原神的日文發音，而遊戲的內容、美術風格也明顯有着某隻日本遊戲的影子。至於為何不用中文拼音，答案不言而喻。

相比之下，《黑神話︰悟空》就用了中文拼音，明顯是打着中國製造的旗號，亦證明國產遊戲有足夠的吸金能力。不需要靠着誘導未成年人充值「課金」等下流手段，都可以產生足夠的價值。展望未來，目前正在研發自家3A單機遊戲的騰訊，勢必加大這方面的研發投入。

騰訊股價表現