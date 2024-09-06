大家樂暑假同店銷售改善 審慎開店

擬與品牌合作 再推優惠 問及開店方面，集團取態相對審慎。她解釋，經濟不明朗，現時客流較大，需要作更多的分析及財務預估，而快餐品牌「大家樂」及「一粥麵」會保持相對靈活性及競爭力，有意在「未插旗地區」新設門店，以填補空白。對買舖持開放態度，一直有關注心儀地區的狀況，惟仍要視乎當區發展潛力、作價等綜合考慮。

臨近中秋節，她提到，經濟不景下，對月餅銷情滿意，部分產品已售罄，整體月餅銷售按年持平。梁又稱，留意到同行食肆也有增設優惠爭取消費者，集團旗下品牌在早午晚市提供不同優惠，不但能帶動整體銷售，亦有助增加單客光顧頻次。除了「外賣加餸」方向，會繼續研究其他優惠。

她指，計劃與第三方品牌進行聯乘合作，為消費者帶來更多新意。她形容類似旗下休閒餐飲品牌「米線陣」現時與一香港牛奶品牌合作，使用對方的牛奶，設計新產品，將個別店舖作主題裝修，設「打卡位」。