大家樂暑假同店銷售改善 審慎開店
香港連鎖餐飲集團大家樂(00341)首席執行官梁可婷表示，經濟下行，集團旗下品牌於6月起加大推廣活動，加上7至8月暑假是傳統旺季，期間的同店銷售比4至5月「絕對好咗好多」，惟受去年通關後的高基數效率影響，按年表現大致持平，另預告會繼續以優惠吸客，並期望港府能舉辦更多大型、有新意的活動，吸引港人留港消費及旅客來港。
擬與品牌合作 再推優惠
問及開店方面，集團取態相對審慎。她解釋，經濟不明朗，現時客流較大，需要作更多的分析及財務預估，而快餐品牌「大家樂」及「一粥麵」會保持相對靈活性及競爭力，有意在「未插旗地區」新設門店，以填補空白。對買舖持開放態度，一直有關注心儀地區的狀況，惟仍要視乎當區發展潛力、作價等綜合考慮。
臨近中秋節，她提到，經濟不景下，對月餅銷情滿意，部分產品已售罄，整體月餅銷售按年持平。梁又稱，留意到同行食肆也有增設優惠爭取消費者，集團旗下品牌在早午晚市提供不同優惠，不但能帶動整體銷售，亦有助增加單客光顧頻次。除了「外賣加餸」方向，會繼續研究其他優惠。
她指，計劃與第三方品牌進行聯乘合作，為消費者帶來更多新意。她形容類似旗下休閒餐飲品牌「米線陣」現時與一香港牛奶品牌合作，使用對方的牛奶，設計新產品，將個別店舖作主題裝修，設「打卡位」。
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