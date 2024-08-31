內地傳研下調存量房貸息 允許轉按

為穩定樓市，內地調整存量按揭貸款利率的呼聲再起！市傳當局考慮進一步下調存量按揭利率，可能允許規模約37.79萬億元（人民幣‧下同）的存量房貸尋求其他銀行轉按，比去年調降存量按息、可在同一銀行置換存量首置房貸更為罕見，以降低居民債務負擔、提振消費。分析料，鑑於今年存量房貸與新增房貸的息差迅速擴大，或將加劇提前還款的風險，預計存量房貸利率有望下調0.55至0.95厘。

中國人民銀行昨公布，截至6月底止，個人房屋貸款餘額按年減少2.1%，比今年3月底的38.19萬億元，也縮水0.4萬億元，反映提前還款效應已經顯現。早於8月初建議適度降息、尤其要降低存量貸款利率的野村證券首席中國經濟學家陸挺在報告指，5年期以上貸款市場報價利率（LPR）已下調兩次共計0.35厘，目前大多數城市首置人士的新增按息，已大幅降到3至3.4厘之間，部分城市更低至3厘以下。

內房股揚 世茂飆10% 但由於存量房貸要等到房貸重定價日，大多以每年1月1日再調整按息，因此野村推算，存量按息與新增按息之間息差區間在今年底前將介乎0.9至1.3厘。據報存量按揭客戶或可與銀行重新協商房貸利率，而不用等到明年1月，更有可能將現有按揭貸款直接轉入其他銀行，並按最新利率簽訂合同。