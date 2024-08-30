行業剖析：中企內鬥激 損電商生態

今年以來，抖音、阿里及京東等競爭對手相繼推出「僅退款」、「全站推」等大量促銷及低價策略，為靠低價「為王」的拼多多帶來更多壓力，料其未來或進一步減價以搶佔市佔率。

在行業競爭加劇、消費習慣和需求變化，以及全球環境的多重不確定因素挑戰下，料未來拼多多遠高於同行的變現率或不具可持續性。拼多多亦計劃未來一年將投入百億元資源扶持新質商家，減免優質商家手續費、推出資源位技術服務費，以及推廣軟件服務費可退權益等，以提升商家生態治理。拼多多日後變現率的長期提升，預期主要依靠商戶毛利率改善，故其未來將長期面對釋放利潤及重塑增長間的平衡。