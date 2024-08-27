絲絲講場：悟空遊戲吸金30億 電腦配件炒貴幾成

近年內地不斷打壓遊戲行業發展，又限制未成年人打機時間、加設課金充值上限之類，結果搞到行業進入衰退期，好多遊戲公司都因為生意難做而裁員。不過，近日有隻單機遊戲橫空出世，上線短短幾日賣出過千萬份，以官方售價推算，吸金超過30億元人民幣，連帶近年每況愈下嘅電腦「砌機」基地—深圳華強北生意亦都突然火爆，好多電腦配件都炒貴幾成。

由內地工作室遊戲科學研發嘅中國首款3A級遊戲大作《黑神話︰悟空》，深受一眾內地玩家追捧，亦證明除咗課金抽卡嘅劣質手機遊戲，高質素單機遊戲都有龐大嘅市場。更重要係話畀所有人知，中國遊戲唔係淨係識抄襲、換皮、呃錢，而且遊戲亦可以帶動其他產業，經濟效益極高！

華強北砌機死場翻生 要知道最近幾年內地流行「消費降級」，好多人都唔會再大手筆「砌機」，是但買部文書電腦應付工作需求就算，作為最大電子零件集散地嘅華強北亦日漸沒落，估唔到一隻熱門遊戲，會令成個場起死回生，一時間人人都為咗打機而升級電腦配置，過去滯銷嘅電腦顯示卡、CPU統統炒貴晒。

余絲韻