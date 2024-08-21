快手次季利潤增73%勝預期
雖然港股表現未有明顯起色，惟近期公布業績的中資科網股盈利增長均相當強勁。快手(01024)於截至6月底止一季內收入為309.75億元（人民幣‧下同），按年增長11.64%；非國際財務報告準則（Non-IFRS）下的純利為46.79億元，按年增長73.68%，勝預期。公司不派中期息。
快手上季的平均月活躍用戶為6.918億，按年增長2.74%；電商業務的商品交易總額（GMV）按年增長14.99%至3,052.53億元。從收入分布來看，佔比最大的線上營銷服務收入按年增長22.08%至175.15億元；直播收入則倒退6.68%至93.02億元；包括電商在內的其他收入增長21.25%至41.58億元。
值得留意的是，快手的經營利潤上季按年大增逾兩倍至39.06億元，其中海外經營虧損由去年同期7.8億元，大幅降至2.77億元。
另邊廂，雷軍擔任主席的金山軟件(03888)上季收入按年增長12.77%至24.73億元；純利按年增長5.87倍至3.93億元，若是扣除股份酬金之前，經調整純利應為4.4億元，按年增長2.57倍。整體而言，該公司的增長主要來自網絡遊戲及其他業務，該部分收入按年增長19.89%；而盈利改善的一大主要原因在於分佔聯營公司的虧損減少近一半。
作為增長核心的遊戲業務，金軟上季推出《劍網3無界》的移動端（手遊版本），與該公司的旗艦電腦遊戲《劍網3》的全平台數據繼承互通，全平台日活躍用戶創下新高。
騰訊3A遊戲同時遊玩人數次高
不過，要數近期最多人關注的國產遊戲，必定是騰訊控股(00700)有份投資的遊戲科學研發的《黑神話︰悟空》。作為昨日正式上線的首隻國產AAA級別單人動作遊戲（又稱3A遊戲，一般泛指高研發成本、開發周期長的旗艦遊戲），該遊戲在Steam平台上的同時遊玩人數一度突破222萬，為當日所有遊戲中排名第一，以歷史計則排名第二。
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