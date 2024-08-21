快手次季利潤增73%勝預期

快手上季的平均月活躍用戶為6.918億，按年增長2.74%；電商業務的商品交易總額（GMV）按年增長14.99%至3,052.53億元。從收入分布來看，佔比最大的線上營銷服務收入按年增長22.08%至175.15億元；直播收入則倒退6.68%至93.02億元；包括電商在內的其他收入增長21.25%至41.58億元。