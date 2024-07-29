名家筆陣：虛擬銀行機遇挑戰並存

2020年本港8家虛擬銀行開業，曾被寄予厚望，大家期望它們能夠改變香港銀行業的格局，例如提升金融科技的創新和應用、提供更便捷、高效的金融服務、做到普惠金融。然而，3年過去，8家虛擬銀行的最新業績顯示，直到2023年全年，所有虛擬銀行仍處於虧損狀態，引發了市場對虛擬銀行未來發展前景的思考。

Mox Bank於2023年2月和7月分別進行了兩次配股集資，總額超過8.5億元。然而，攜程金融選擇不參與增資，其持股比例由9.02%攤薄至7.25%。渣打銀行則不僅按比例增持，還額外支付了攜程金融部分股份，使其持股比例上升至67.75%；顯示出渣打銀行對Mox Bank的未來仍然充滿信心，而攜程金融持觀望態度。

一些虛銀選擇通過架構重組實現轉虧為盈的目標。匯立銀行在今年6月完成架構重組，將網上貸款平台WeLend變成全資子公司。透過是次重組，匯立的官方說法，是可更好地利用存款，來降低WeLend的資金成本。而重組後，匯立在無抵押貸款市場的份額立即顯著提升，於全港所有銀行中排名上升到第4，此策略似乎正初見成效，有望加速實現盈利。

虛銀持續虧損，無疑是一大挑戰。導致虧損的原因很多，包括市場競爭同質化激烈、營運成本持續高企、客戶信任度有待提升等。虛銀需在提升服務質量、降低營運成本和擴大市場份額上下更大工夫。

然而，虛銀也具有獨特優勢，即技術創新和靈活的業務模式。通過技術創新，虛銀可提供更個性化和高效的金融服務，吸引更多年輕一代和科技愛好者成為客戶。此外，虛銀可通過業務多元化，拓展新興市場和業務領域，以達到業務增長和盈利提升。

發展數碼經濟添業務商機 隨着數碼經濟的快速發展和消費者金融需求的多樣化，虛銀將迎來更多發展機遇。首先，智能手機和互聯網的普及，愈來愈多消費者開始接受和使用線上金融服務，有助擴闊虛銀的客戶基礎。其次，年輕一代消費者對傳統銀行的繁瑣手續和高昂費用感到厭倦，更傾向於選擇便捷、透明的虛銀服務。此外，隨着金融科技的進步，虛銀能夠利用大數據、人工智能（AI）和區塊鏈技術，提供更個性化和高效的金融產品與服務，從而提升客戶體驗和忠誠度。

虛銀在過去3年的發展歷程中，經歷了諸多挑戰和變革。儘管目前仍面臨虧損困境，但通過股東增資、架構重組和引入新股東等舉措，部分虛銀已開始展現出轉虧為盈的潛力。未來，各銀行需繼續加強技術創新、拓展業務多元化，並積極應對市場變化，以實現可持續發展。

香港電腦學會金融科技專家小組執行委員會成員 陳頴峰