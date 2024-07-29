滙控次季淨息差恐回落 料稅前賺606億季縮38%

投行摩根士丹利預測，本港銀行業第二季貸款增長持續受壓，料淨息差表現會受香港銀行同業拆息（Hibor）回調所影響，同時商業房地產不良貸款或有受壓風險，但相信預期信貸損失（ECL）能受控。雖然滙控首季列帳基準的營業支出按年升7%，但估計全年仍可控制在約5%的增長指引之內，更相信第二季增長放緩至不足3%，惟第二季淨息差或回落至1.51%。

第二次季息或每股0.1美元 大摩續指，滙控資本回報展望仍然穩固，繼首季宣布最多30億美元回購之後，預期中期業績亦將宣布額外20億美元回購。據該行預測，滙控擬派第二次季息每股0.1美元，與去年同期持平，今年上半年或累計派息0.41美元。若計及新一輪回購計劃，截至6月底止滙控的普通股權一級資本比率料升至15.3%。

有外媒分析機構認為，香港銀行存款競爭放緩，加上港元拆息相對穩定，將有望支撐滙控的盈利；但重點仍要看候任行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）在利率下調的環境如何推行收入增長策略，同時加強成本控制。該分析指，滙控需在亞洲尋求增加業務收入基礎，尤其是財富管理及交易銀行業務能力，以在減息周期下維持估值，又指集團2026年稅前利潤提升45億美元，滙控才可維持有形股本回報率於15%水平。

不過，大摩擔心，信貸成本或繼續成為渣打業績焦點，預期該行第二季信貸減值按年升74%，上半年累計更可能狂飆1.5倍。渣打今年首季信貸減值支出1.76億元，按年及按季各飆約5.8倍及1.83倍。

滙控及渣打股價雙雙連挫兩周，滙控上周五收報66.25元，較首季業積公布前的一個收市日（即4月29日）僅升1.06%；渣打上周五升2.04%，收報72.3元。

滙控次季業績預測 投行對滙控目標價 滙控股價年內走勢