旺角新盤開放現樓

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝稱，項目為利奧坊系列的第4期，提供614伙，至今已累售548伙，套現逾36億元，平均呎價約23,473元。該盤上周啟動交樓程序，目前待售單位包括30伙開放式戶、10伙一房戶、7伙兩房戶，以及19伙特色戶。整個系列累售2,058伙。

九龍城及啟德項目快登場 展望下半年，他指，旗下九龍城南角道項目籌備第四季推出市場，另有兩個啟德合作項目有望登場。他相信9月減息機會高，稍後樓價有機會回升。

恒基物業代理營業（二）部副總經理李菲茹指，利奧坊‧壹隅會所「CLUB QUINN」連園林空間佔地逾2.3萬方呎，提供逾20項設施，包括位於28樓最頂層的無邊際泳池、健身室及宴會廳等。會所亦擺放多項大型綠藝裝置及藝術品。

發展商最新開放兩個交樓標準示範戶，包括2座27樓A室，實用面積405方呎，兩房間隔。單位層與層之間約3.5米高，玄關位設有特色磁石牆及隱藏式摺櫈，天花附有鏡面儲物櫃。其中一間睡房設有大窗戶，遠眺海景，並設工作平台。

同時，旭日國際的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，次輪銷售今日中午12時截票，明日以價單形式發售139伙。

雨後盡推三房單位 此外，星星地產的元朗雨後公布將全盤三房單位全數推出市場，並取消「雨後陽光」收租限時優惠，下周一生效。公司銷售及市場推廣董事總經理李平山稱，全盤累售288伙，套現逾17億元，平均成交呎價約14,727元。