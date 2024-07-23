港企招聘存挑戰 涉缺才預算有限

信貸資料服務機構環聯發布《人才管理風險洞察報告》發現，33%受訪的香港資深人力資源（Human Resources, HR）專業人員對人才招聘及管理者對所屬機構現時招聘流程缺乏信心；同時整體招聘程序存在明顯不足，事緣73%指其所屬機構之招聘效率只屬平均水平或以下，過半數受訪者指相關程序不夠全面（64%）和效益不足（54%）。

報告指出，91%受訪者認同有效的應徵者篩查工具可以提高招聘效率，七成受訪者表示所屬機構對應徵者的背景調查並不足夠；其他招聘上的挑戰包括人才短缺（88%）、部門預算有限（85%），以及難以吸引可能合適但被動的應徵者（78%）。

當中，80%受訪者同意僱員的個人財政狀況穩健，對聘請與財務及保安相關，或管理層等職位十分重要，尤其是任職於香港經濟主要支柱行業，如商業服務（96%）、金融服務（80%）和保險業（78%）的HR專業人員。89%受訪者認同聘請不合適的僱員可能會增加離職率，更相信僱用有財務壓力的僱員有機會為公司帶來聲譽、法律和財務方面的風險（74%）。

七成HR籲納信貸調查 調查發現有18%受訪者的所屬機構，曾遇上僱員涉及債務或其他財務不當行為的情況。雖然52%受訪者均認同信貸調查能改善招聘效率，但僅5%受訪者所屬之機構現時有採用其作為招聘流程中的一環；71%受訪者指會建議所屬機構將信貸調查納入人力資源系統當中，但仍需要面對個人資料私隱憂慮（34%）及有限資源和預算（30%）等挑戰。