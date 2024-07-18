專家樓評：申請預先批核按揭4點須知

近期銀行收緊按揭似乎已成為常態，對於有意置業的人士，建議可先向銀行申請預先批核以確保能夠成功批出按揭貸款。大家可以於銀行預批後再根據銀行所批出之貸款額來選購合適之物業，不過享用銀行之預先批核服務時，亦需要注意以下事項。

備妥身份及入息證明等 首先，很多人以為享用預先批核服務只需提供一些簡單資料便可，其實大錯特錯，預先批核服務之手續就如同申請正式按揭，要填妥銀行所提供之申請表、提供身份及入息證明，亦需提供考慮選購之物業地址，以現時情況批核過程要最少兩個月時間。

其次，銀行會要求客戶提供物業地址方能申請預批，很多人會感到疑惑，因為預批即表示仍未購入物業，如何提供一個確實物業地址呢？事實上，銀行所提供之按揭貸款屬於有抵押貸款，而抵押品是客戶所購入之物業，故此銀行於預先批核時會考慮物業質素。即使客戶未有購入物業，銀行方面亦需客戶提供其心水購入之物業，如客戶未能提供，必定會影響整過批核過程，因銀行對於大型屋苑、單幢物業、村屋及唐樓之批核成數及年期均有一定之差別。

客戶提供之心水物業不代表是最後購入物業，如兩者質素相若（例如屬同一屋苑），銀行通常不會推翻之前所批出之按揭條款。

第三，敍做七成以上之按揭需繳付按揭保費或手續費，而該保費或手續費銀行均可以借出，故此，申請人於預先批核時必須清楚列明按揭成數、供款年期及是否向銀行借保費或手續費等，當銀行批出一個貸款額後，申請人宜向銀行查詢該貸款額是否包含保費或手續費，免得引致不必要之誤會。

最後，各位在申請預先批核時，要申報清楚所有借款人、聯名借款人及擔保人之資料，請不要於成功批出後，至購入物業時才加入其他人作為聯名借款人或擔保人，因每人之信貸紀錄均不同，新加入之人士的入息及負債亦須一併計算在內，故銀行要重新作出整個批核，原先批出之貸款便不再生效。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣