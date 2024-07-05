專家樓評：債務重組可避免破產

早前，破產管理署公布5月份香港破產呈請升至871宗，是近兩年新高。俗語有話：「有頭髮邊個想做癩痢」，正常人不會刻意令自己陷入財困，有時候想靠借貸作為周轉也屬正常，但當沒辦法還清所有債務，通常都會打算申請破產一了百了。不過，申請破產易，但等待破產令解除卻很難，因此《破產條例》亦有提供其他可行方法，希望可以避免申請破產令。

根據《破產條例》，個人自願安排即債務重組（Individual Voluntary Arrangement，簡稱IVA），可以給欠債人士透過IVA債務重組而避免破產，另外亦可考慮債務紓緩計劃（Debt Relief Planning，簡稱DRP），可以說是IVA的簡化版。採用此兩種方法，欠債人可以避免破產，也不會有破產紀錄，亦可保留其負資產物業，更重要的是不會影響現有工作及聲譽。

欠債人可採用IVA或DRP 首先，採用IVA的話，欠債人必須委任一名代名人代表其處理所有IVA上的安排，而代名人必須為法院所認可的專業人士。欠債人透過委任的代名人，擬定還款方案，方案內列明欠債人之所有債項，並根據其還款能力，提出一份列明利率、期數，以及還款金額之還款建議書。

方案擬定後，經律師向法庭申請臨時命令，一經申請接納，欠債人由IVA申請至頒報或反對期間，債權人不能向欠債人申請破產及提出法律動議。於債權人會議上，債權人會根據還款方案作出表決，當負債比例多過75%贊成，而剩下之25%亦必須以小數服從多數之方式接納此議決。方案通過後，欠債人需透過代名人執行還款方案，並根據議案上之還款方法分派給各債權人。

其次，採用DRP的話，欠債人便不需要委任代名人替欠債人擬定還款報告、不需要聘請律師向法庭申請臨時命令，以及不需要上庭開債權人會議。欠債人只需擬定一份說明欠債人之還款能力，還款額、利率、期數，以及還款方式之建議，之後分別向個別之債權人獨立提交，並直接與其商討一個能符合雙方利益之協議。當然透過律師來擬定協議會較為有效率及妥當，至於整個過程大約需一個半月至兩個月時間。

協議一經落實，欠債人會與債權人簽署新的還款協議書並履行新的還款方案，之後直接還款給債權人。透過DRP與債權人達成新的還款方案，使欠債人可大大減少利息支付，並且能在可見的數年間償還所有債項，使欠債人減輕生活負擔，維持在合理的生活水平。

還債期內不能申請按揭 不過，值得留意的是，並不是所有欠債人都可考慮以上方案，若申請人具備穩定工作和固定收入，而又能顯示還款誠意（如安排每月自動轉帳還款），以及以往的還款紀錄良好，債權人都大有機會接受其申請。一般來說，銀行會比財務公司較為接受此安排。相反，如果申請人的工作或入息不固定、債項的金額較低或還款期太短，以及申請人之還款往績欠佳的話，債權人未必會接受其申請。

最後，究竟在IVA或DRP期內可否借物業按揭呢？由於在IVA或DRP期內只能還債，不能再借新債，故做物業按揭就等於增加負債，對現有債權人是不公平的，就算在期內收入增加，亦要通知律師，以安排多還款項予債權人；直至在期滿後，銀行一般都能再次批出貸款，因為在銀行角度，嘗試透過債務重組的欠債人是具有還款之責任心，與申請破產不同。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣