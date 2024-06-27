拚經濟責之所在 質量並舉最重要

去年初香港經濟走出疫情，但至今復甦不似預期，加上股、樓等主要資產價格表現不濟，作為國際金融中心，資本市場流動性長年不理想，無法帶動財富效應，匯聚資金、人才與技術，食穀種也有盡時，政府千億元財赤已響警號。全力拚經濟，任何時候都是政府責之所在，但在現今複雜多變的地緣政治環境，香港要謀發展必須有策略，充分配合質量並舉的國家戰略，發揮所長，不容有半點差池。畢竟世界分裂，只會愈鬥愈狠，香港已沒有太多老本可耗。要保競爭力，政府施政得對準方向、看準時機、以精準高效來重建市場信心，全面撬動市場活力，始有望見到出路！

還記得1998年亞洲金融風暴，樓價大跌，經濟走下坡，加上2003年爆發非典型肺炎疫情，通縮來襲，香港經濟大受打擊，同年中港兩地簽署《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA），當中服務貿易包括「個人遊」，自此大量內地遊客訪港，讓香港市面重見起色，樓價回升，資金重新流入，經濟總算脫險。問題是，當年港府化解危機僅安於「量」（大量遊客湧港），而未有及時深耕經濟的「質」（制訂產業戰略）。

結果長年大量遊客湧港，充斥民居，影響居民生活；搶奶粉、爭路行，激發社會矛盾。高質遊客訪港高峰過去，取而代之是消費力不斷下降的遊客群，甚至「零團費」，經濟效益不顯著，卻引發更多社會問題。到2008年美國次按危機，全球央行大放水，長年未有兌現增建房屋的港府施政失誤，樓價飛升，令生活與營商成本上漲，削弱競爭力，日積月累的矛盾成了社會動盪的背景，接下來的移民潮，加上3年新冠疫情，更令香港經濟傷上加傷。

人必須要認識過去，才能避免再犯錯。眼前香港經濟復甦仍慢，一年已近過半，新股市場未見大起色，港股流動性仍有待改善；強美元下港人四出到境外消費，香港零售業捱打；港府太過遲出手為樓市「撤辣」，錯過了刺激經濟的時點，樓價下滑造成負面財富效應；加上中美博弈下外資減少參與香港市場，這種種因素令香港經濟給區內競爭對手比下去。

作為負責任的政府，拚經濟本來就是責任所在。如今港府更須做的不是單純如一頭牛般「拚經濟」，而是要認清百年大局，配合國家發展，從開始就要準確部署，繼而精準施政，實現質量兼備的高質發展，全面提振市場信心，重啟增長引擎。若再重複當年求量為先而後謀提質，政策容易偏差，最怕是效益未如理想並換來更多新問題。

中國強勢崛起不可逆轉。國策強調以發展新質生產力為重要着力點，推動高質量發展。香港要「彎道超車」，就得加快推動創科發展，加快形成和發展新質生產力，始能在內地新經濟高速發展下分一杯羹。香港是已發展成熟的國際金融中心，絕非普通小餐館，背負的除了是700萬人口的福祉，還有推動人民幣國際化等重要任務。得拿出香港智慧與謀略，看高望遠，行事精準高效，重振經濟始能事半功倍！