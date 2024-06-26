宏觀視野：環球供需變化牽制油價

石油輸出國組織及盟國（OPEC+）自2022年初後每日減產360萬桶原油，同時黑海地區及中東的衝突改變石油貿易航線，以往經管道或船舶運往歐洲的俄國原油，現要繞道非洲輸往印度及中國。雖然存在上述因素，當前油價仍遠低於兩年前，是甚麼因素在遏抑油價上升？

華經濟復甦弱 減消耗 首先，中國已成為全球最大的原油進口國。過去30年，由石油淨出口國轉為每日進口1,000萬桶石油的淨進口國。然而，美國能源情報署（EIA）最近的完整年度資料顯示，2022年中國原油消耗量出現25年來的首次按年下降。

當2022年底中國取消防疫限制措施時，市場料中國經濟增長迎來強勁反彈，惟反彈預期至今未兌現。去年經濟增長仍然乏力，而今年首季度衡量鐵路貨運量、發電量和新增銀行貸款的指標按年增長率進一步放緩至約3.6%。

此外，去年中國汽車銷售總量中有35至40%為電動車，電動車在中國及全球其他市場的佔有率持續攀升，亦抑制原油需求增長。電動車的出現凸顯追求更高燃油效率的發展趨勢，該趨勢凝聚半個世紀以來的技術成果。

汽車業革新降燃油需求 此外，中國及其他新興市場的需求飆升，為石油供應帶來另一種衝擊，汽車行業迎來第二次革命。供應危機推動油價由1998年的每桶12美元，升至2008年的140美元。這是一場發動機技術革命，成果包括提升內燃機效率、混合動力汽車面世和普及，以及2010年代電動車的誕生及推廣。到2022年，汽車平均動力幾乎是1975年車型的兩倍，而耗油量僅1975年車型的一半。

平均來說，汽車保有年限約12年。美國國家環境保護局（EPA）資料顯示，由2010至2022年，美國市場銷售汽車的平均行駛里程由每加侖22.6英里升至每加侖26.35英里，燃油經濟性提升16.7%。若假設每年有十二分之一的車輛換新，意味在行駛相同里程的情況下，所有車輛耗油量比上一年減少1.25%。

其次，是美國原油供應增長，該國原油產量已突破每日1,300萬桶。美國增產替代OPEC+約三分之一減產規模，令原油及成品油庫存維持在近年平均水平。

最後一個不利油價的因素是，駕車里程比以前縮短。雖然美國人口規模增長3%，惟今年1月美國司機的行駛里程總數卻比2020年1月減少1%。雖然其他國家的資料沒有美國資料新，惟不難假設，美國民眾並非全球唯一發現網上購物及居家辦公好處的人，通常會令燃油需求下降。

因此，地緣政治因素（或刺激油價上漲）與經濟力量（消極面多過積極面）兩種因素並存下，石油市場現時似乎保持平衡。

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