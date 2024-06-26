產經

星洲高端生活續貴絕全球

全球首5大昂貴生活消費項目均自來新加坡。 全球首5大昂貴生活消費項目均自來新加坡。
全球首5大昂貴生活消費項目均自來新加坡。
經商環境優 吸高淨值人士 港升一級排第2
全球各地的高淨值人士（HNW）銳意追求精緻、奢華的高品質生活。有機構調查發現，新加坡連續第2年成為全球「高端生活成本」最貴的城市，香港及倫敦齊齊較去年上升一級，分別排名第2及第3。每個城市背後，細看其「貴絕全球」的因素亦各有千秋，其中新加坡買車成本驚人，價格對比全球平均高出1.55倍，而香港是律師費用高昂，同時置業成本為全球第二高。
瑞士寶盛發表2024年度《全球財富及高端生活報告》，提到今年各城市物價仍然上升，以美元計價，平均價格升幅則由2023年的6%放緩至4%；商品價格升幅高於服務價格，前者價格平均上升5%，後者上升4%。商品和服務價格上升的同時，高淨值人士仍然願意消費，而且消費額有增無減，特別是在餐旅（酒店和高級餐飲）以及時裝和配飾方面。
銳意打造富豪避風港
至於新加坡之所以吸引高淨值人士青睞，無非與其「政治經濟穩定」及「商業環境良好」有關。報告稱，新加坡的穩健經濟表現同步體現於奢侈品價格之上，事關今年以來平均價格按年變化不大（按當地貨幣計跌0.46%，按美元計則升0.8%），而政府亦推出多項稅收優惠、着重設立家族辦公室，確保其「富豪避風港」地位。
港樓價仍屬亞洲最高
要留意的是，全球首5大昂貴的生活消費項目，清一色自來星洲。除了汽車，當地亦是全球私人醫療保健服務第二貴城市，私人醫療保健費用較全球高出2.13倍；房地產價格亦較全球平均價貴70%，是全球私人住宅物業第三貴的城市。
香港方面，居住成本雖然下降了2.1%，但樓價仍然冠絕全亞洲。至於旅遊需求回升，酒店客房（+22.7%）及高級餐飲（+7.8%）則連續第2年錄顯著升幅。
整體而言，亞太地區的高端生活成本卻非全球最貴，事關期內東京、曼谷和雅加達等城市匯率插水，拖低當地生活成本，其中東京在亞太地區排名更是「墊底」，僅排第23，較2022年急跌15位，導致亞太地區排名由去年的第一位跌至第2位；反之，歐洲、中東和非洲（EMEA）地區問鼎今年高端生活成本最貴地區。
歐洲城市受惠匯率升
該機構提及，今年每個歐洲城市的排名都在上升，事關今年來當地匯價兌美元匯率勁升，比如歐元升值4%，瑞士法郎更升8%。年內巴黎、米蘭的排名分別躍升至第8及第10，名次按年同樣上升5位及6位，兩地就讀企業管理碩士（MBA）的費用更屬全球最貴。不過，當地仍有一些消費項目水平「可以負擔」，所指的是買香檳和威士忌最便宜。
今年全球10大「高端生活成本」昂貴城市排名今年全球10大「高端生活成本」昂貴城市排名
今年全球10大「高端生活成本」昂貴城市排名
本港今年各項高端生活消費價格變幅本港今年各項高端生活消費價格變幅
本港今年各項高端生活消費價格變幅
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