星洲高端生活續貴絕全球

經商環境優 吸高淨值人士 港升一級排第2 全球各地的高淨值人士（HNW）銳意追求精緻、奢華的高品質生活。有機構調查發現，新加坡連續第2年成為全球「高端生活成本」最貴的城市，香港及倫敦齊齊較去年上升一級，分別排名第2及第3。每個城市背後，細看其「貴絕全球」的因素亦各有千秋，其中新加坡買車成本驚人，價格對比全球平均高出1.55倍，而香港是律師費用高昂，同時置業成本為全球第二高。

瑞士寶盛發表2024年度《全球財富及高端生活報告》，提到今年各城市物價仍然上升，以美元計價，平均價格升幅則由2023年的6%放緩至4%；商品價格升幅高於服務價格，前者價格平均上升5%，後者上升4%。商品和服務價格上升的同時，高淨值人士仍然願意消費，而且消費額有增無減，特別是在餐旅（酒店和高級餐飲）以及時裝和配飾方面。

銳意打造富豪避風港 至於新加坡之所以吸引高淨值人士青睞，無非與其「政治經濟穩定」及「商業環境良好」有關。報告稱，新加坡的穩健經濟表現同步體現於奢侈品價格之上，事關今年以來平均價格按年變化不大（按當地貨幣計跌0.46%，按美元計則升0.8%），而政府亦推出多項稅收優惠、着重設立家族辦公室，確保其「富豪避風港」地位。

港樓價仍屬亞洲最高 要留意的是，全球首5大昂貴的生活消費項目，清一色自來星洲。除了汽車，當地亦是全球私人醫療保健服務第二貴城市，私人醫療保健費用較全球高出2.13倍；房地產價格亦較全球平均價貴70%，是全球私人住宅物業第三貴的城市。

香港方面，居住成本雖然下降了2.1%，但樓價仍然冠絕全亞洲。至於旅遊需求回升，酒店客房（+22.7%）及高級餐飲（+7.8%）則連續第2年錄顯著升幅。

整體而言，亞太地區的高端生活成本卻非全球最貴，事關期內東京、曼谷和雅加達等城市匯率插水，拖低當地生活成本，其中東京在亞太地區排名更是「墊底」，僅排第23，較2022年急跌15位，導致亞太地區排名由去年的第一位跌至第2位；反之，歐洲、中東和非洲（EMEA）地區問鼎今年高端生活成本最貴地區。

歐洲城市受惠匯率升 該機構提及，今年每個歐洲城市的排名都在上升，事關今年來當地匯價兌美元匯率勁升，比如歐元升值4%，瑞士法郎更升8%。年內巴黎、米蘭的排名分別躍升至第8及第10，名次按年同樣上升5位及6位，兩地就讀企業管理碩士（MBA）的費用更屬全球最貴。不過，當地仍有一些消費項目水平「可以負擔」，所指的是買香檳和威士忌最便宜。

今年全球10大「高端生活成本」昂貴城市排名 本港今年各項高端生活消費價格變幅