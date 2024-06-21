觀塘寫字樓蝕放每呎僅嗌8500元
本港經濟低迷，近年商廈價格顯著下跌，觀塘萬兆豐中心一個享有郵輪碼頭及煙花海景寫字樓單位，交吉形式出售，意向價逾3,163萬元，屬蝕價放售，呎價僅約8,500元，較該廈呎價高位低約五成。
九龍灣商廈1.6億沽
中原（工商舖）寫字樓部陳權威表示，上述單位為該廈11樓A室，建築面積約3,722方呎，內部有裝修，設有來去水，適合商業機構、高端辦公室或創意產業工作空間等用途。據了解，單位曾作為知名金像獎導演的工作室。該商廈成交呎價高位於2019年錄得，當時一個低層D室，面積約1,915方呎，以呎價約17,232元成交。資料顯示，上述放售單位於2017年以約3,826萬元購入，現時叫價低約17.3%。
另外，市場最新資料顯示，九龍灣富臨中心27樓A座及B座全層商廈，合共以約1.6億元連10個車位登記售出。其中A座全層，面積約12,358方呎，成交價約8,500萬元，呎價約6,878元。而B座全層，面積約11,722方呎，以約7,500萬元易手，呎價約6,398元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：