觀塘寫字樓蝕放每呎僅嗌8500元

九龍灣商廈1.6億沽

中原（工商舖）寫字樓部陳權威表示，上述單位為該廈11樓A室，建築面積約3,722方呎，內部有裝修，設有來去水，適合商業機構、高端辦公室或創意產業工作空間等用途。據了解，單位曾作為知名金像獎導演的工作室。該商廈成交呎價高位於2019年錄得，當時一個低層D室，面積約1,915方呎，以呎價約17,232元成交。資料顯示，上述放售單位於2017年以約3,826萬元購入，現時叫價低約17.3%。