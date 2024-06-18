巴郡減持比亞迪套3億
歐盟上周三宣布擬對中國進口電動車加徵最多38.1%關稅，事有湊巧，股神巴菲特投資旗艦巴郡就在上周二減持比亞迪股份(01211)，是相隔約7個半月以來巴郡再度申報減持行動。
H股持倉比例降至6.9%
聯交所資料顯示，巴郡於上周二減持134.75萬股比亞迪，每股均價230.46元，估計套現逾3.1億元。在減持之後，巴郡於比亞迪H股的持股比例將由7.02%降至6.9%。比亞迪股份昨收升1.74%，報233.4元。
不過，巴郡減持比亞迪以來，並未有對比亞迪業務造成太大影響。該企旗下新款電動車品牌「海鷗」，5月銷售數目為3.54萬輛，獲純電轎車月銷冠軍及A00級車型月銷冠軍。
此外，深圳殼牌比亞迪電動汽車投資有限公司於近日發生工商變更，註冊資本由3億元人民幣增至4億元人民幣。據悉，比亞迪汽車工業有限公司佔上述公司20%的持股比例，殼牌（中國）持股則為80%。
摩通予理想目標價82元
另邊廂，投資大行摩根大通首次給予「造車新勢力」理想汽車(02015)「中性」評級，目標價82元，認為需要靜待買入時機。理想汽車股價昨跌至逾一年新低，收報73.4元，跌0.47%。
摩通解釋，作出上述評級是因理想現時價位已經很大程度反映潛在利好，相信集團未來6至9個月交付及利潤率面臨較大挑戰，經營風險正在上升，主要由於旗下產品組合持續向純電動車方向擴張，在行業競爭不斷加劇的背景下，前景將面臨挑戰；以現價而言，該行較看好比亞迪及華晨中國(01114)。
至於上周宣布派每股4.3元特別息的華晨，投行大和認為是屬該企最後一筆派發的特別股息，原因是推算華晨今次連同5月的派息支出，較公司手上現金還要高。華晨昨股價收升18.79%，報8.47元。
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