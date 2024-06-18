巴郡減持比亞迪套3億

H股持倉比例降至6.9% 聯交所資料顯示，巴郡於上周二減持134.75萬股比亞迪，每股均價230.46元，估計套現逾3.1億元。在減持之後，巴郡於比亞迪H股的持股比例將由7.02%降至6.9%。比亞迪股份昨收升1.74%，報233.4元。

不過，巴郡減持比亞迪以來，並未有對比亞迪業務造成太大影響。該企旗下新款電動車品牌「海鷗」，5月銷售數目為3.54萬輛，獲純電轎車月銷冠軍及A00級車型月銷冠軍。

此外，深圳殼牌比亞迪電動汽車投資有限公司於近日發生工商變更，註冊資本由3億元人民幣增至4億元人民幣。據悉，比亞迪汽車工業有限公司佔上述公司20%的持股比例，殼牌（中國）持股則為80%。

至於上周宣布派每股4.3元特別息的華晨，投行大和認為是屬該企最後一筆派發的特別股息，原因是推算華晨今次連同5月的派息支出，較公司手上現金還要高。華晨昨股價收升18.79%，報8.47元。