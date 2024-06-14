醫保危疾保障範圍理賠迥異

人們總會有患病或受傷的時候，在如此危急的期間固然不想到公立醫院輪候，希望往私家醫院求醫，但也不想為了高昂的醫療費而苦惱，因此可能會選擇買醫療保險索賠。不過，是否已買醫保就不需再買危疾保險？雖然兩者都保障健康，但在保障範圍、理賠等各有不同。

醫保涵蓋住院 實報實銷 醫療保險就是俗稱的「醫保」，主要為受保人因疾病及傷患而產生的醫療開支提供保障，以實報實銷向受保人作賠償。常見保障範圍包括住院保障，主要涵蓋與住院相關的開支，包括病房及膳食費、手術費等；門診保障則主要涵蓋普通科醫生的門診診斷、藥物及化驗費用等。

其中，可能不少人聽過自願醫保計劃（VHIS，Voluntary Health Insurance Scheme），是醫務衞生局推行的政策措施，保險公司及市民的參與屬自願性質。參與的保險公司根據當局訂立的框架及規範，提供個人償款住院保險產品。

自願醫保計劃最大特色是設有最低標準，而且保費透明度高，除保障擴至投保前未知的已有病症、日間手術等，更保證續保至100歲，投保人又可享扣稅優惠，比一般醫療保險提供的保障更為優勝。

終身危疾保有儲蓄成分 至於危疾保險主要針對保單列明的嚴重疾病作一筆過形式的賠償，受保人能利用賠償應付治療開支，或彌補因無法開工，導致「手停口停」所需的生活費等。危疾保險主要分為「終身危疾保險」及「定期危疾保險」兩大類。

終身危疾保險為受保人提供終身保障，保障範圍及受保疾病種類一般較廣，除了覆蓋兒童疾病，亦包括癌症、心臟病、中風這3大疾病，這3大嚴重疾病均屬香港人口的主要死因，病人需要接受較長時間的治療及休養，保單當中列明的危疾有否包括這3大疾病尤為重要。大部分計劃提供後期的康復治療、持續守護保障，供款年期約20年，故保費比起定期危疾保險較高。

終身危疾保險一向受市場歡迎，產品有儲蓄成分，若受保人無病無痛，可以「攞番舊錢」，達到「有病醫病，無病儲錢」的效果。

索償方面，傳統的終身危疾保險大部分僅容許單次危疾賠償，不過有些新興的計劃容許多次賠償，意思是即使受保人已索償危疾，於等候期後確診可再次索償。

定期危疾保險又叫純危疾保險，是在指定年期內獲得保障，一般年期為一年、5年、10年，之後可以續保到65至100歲。跟終身危疾保險不同，定期危疾保險沒有儲蓄成分及現金價值，退保後無法取回資金。

定期危疾保險的保障範圍普遍分成3種，包括只保障癌症、保障3大疾病，以及保障多種疾病，大多數僅可以索償一次。