滙控發永久後償或可轉換債 本金15億坡元 利率5.25厘
滙豐控股(00005)公布，於今日發行本金總額15億新加坡元（約86.85億港元）的5.25厘可重設永久後償或有可轉換證券，可於任何可選贖回期間內贖回；相關面值最低25萬新加坡元。
扣除管理人佣金後，所得款項淨額預期為14.85億新加坡元，將用於一般公司事務，並根據英國資本要求規例的規定保持和加強公司的資本基礎。
股價偏軟 倫敦續跌
滙控稱，換股價初步定為每股4.6481新加坡元。若觸發資本充足規定要求，並假設相關證券按其最初轉換價被悉數轉換，相關證券將被轉換為約3.23億股普通股，佔擴大後股本約1.7%。公司將申請安排相關證券於發行日或其前後被納入以Euronext Dublin之名營運的愛爾蘭證券交易所的環球交易市場的正式名單，並進行買賣。
儘管美國聯儲局對今年減息次數的預測降至只有一次，滙控昨日股價仍跑輸大市，全日跌0.36%，收報67.9元，其倫敦股價低位折合較港續跌0.63%。
滙控周三於倫敦及香港市場合共回購495.57萬股，共涉資3.36億元，其中於聯交所購入349.72萬股，每股介乎67.05至68.1元，涉2.36億元。
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