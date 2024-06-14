滙控發永久後償或可轉換債 本金15億坡元 利率5.25厘

扣除管理人佣金後，所得款項淨額預期為14.85億新加坡元，將用於一般公司事務，並根據英國資本要求規例的規定保持和加強公司的資本基礎。

股價偏軟 倫敦續跌

滙控稱，換股價初步定為每股4.6481新加坡元。若觸發資本充足規定要求，並假設相關證券按其最初轉換價被悉數轉換，相關證券將被轉換為約3.23億股普通股，佔擴大後股本約1.7%。公司將申請安排相關證券於發行日或其前後被納入以Euronext Dublin之名營運的愛爾蘭證券交易所的環球交易市場的正式名單，並進行買賣。