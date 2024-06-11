亞太機票價年跌16% 料再降

一眾航空公司藉疫後報復式出行需求大發橫財的日子已屆尾聲，業界指出，一來是運力逐漸回復，二來是生活成本上漲令部分旅客對價錢更加敏感。

每乘客收入恐不足10元 旅遊調查機構ForwardKeys指，亞太區機票價格今年首4個月按年下滑16%，跌幅為各地區最大，雖說仍較疫情前2019年同期高7%，但與2021年高70%相比已明顯「回塘」。新加坡航空截至今年3月底止財年盈利再創新高，但單計3月底止季度卻按年倒退，預計隨着航空公司增加運力，機票價格會進一步回落。

國際航空運輸協會（IATA）早前預測，今年全球航空行業每運送一位旅客的單位收入僅6.14美元，「在世界許多地方連喝一杯咖啡也不夠」，可是數字已經有中東和歐美托高，亞太區僅1.2美元（約9.36港元），即利潤率僅0.7%，亞太航空行業稅後溢利恐怕僅得22億美元，連2019年一半都沒有。

預警今年業績有陰霾的還有歐洲廉航Ryanair，不諱言今年機票價格升幅恐令市場失望，「不肯定是否單純因為歐洲經濟衰退或消費情緒下滑」。

掌握海量消費者數據的Mastercard指，歐洲消費者是當前對價格最敏感的旅客，以土耳其、羅馬尼亞和巴爾幹半島代替法國和意大利，所幸美國就業市場強勁容許民眾增加消費，支撐國際旅遊。