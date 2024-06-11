工業需求升 銅價睇萬二關

上周五一個強勁的美國就業數據令金屬不論貴賤全線捱沽，其中倫敦期銅挫3.81%，每噸收報9,762.5美元。惟能源轉型、人工智能（AI）帶動數據中心需求，推動新一輪基建熱潮，市場對銅的需求正不斷增長，美銀證券分析師Jason Fairclough估計，2026年全球銅供需缺口將達到74.3萬噸，屆時銅價將升至每噸12,000美元。

然而，高企的銅價亦會反過來阻礙能源轉型。印度能源及工程公司Jakson Group旗下專注能源轉型的工程公司Jakson Green表示，銅價去年以來的升勢，還受到一些外圍因素影響，包括中美兩大經濟體的製造業活動改善，以及美國限制採購俄羅斯銅等。由於銅價漲勢太猛，一些新能源項目中的關鍵組件亦相應加價，特別是在設施結構、電纜方面。

供應不足的除了工業金屬，作為貴金屬的黃金也面臨相同的問題。世界黃金協會（WGC）首席市場策略師John Reade表示，由於許多有黃金礦藏的地方已經被勘探過，在地球上找到新的金礦變得愈來愈困難。他指出，雖然今年首季金礦產量按年增長4%，創下歷史新高，但就更長遠的時間維度來看，黃金的產量在2016至2018年期間已開始變得穩定，一直維持迄今，累計增長甚微。

他指出，大規模的金礦開採是資本密集型的生產項目，需要花費大量時間勘探及開發，一般需要10至20年才能夠準備好進入大規模產出的階段。