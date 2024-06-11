券商：內銀基本面差 勝在股息吸引

貸款利率下降、既有樓按減息、國債利率滑坡……內銀生息資產的收益率幾乎都易跌難升，為甚麼富瑞仍推薦四大國有銀行？身兼富瑞中國金融及房地產研究主管的陳姝瑾坦言，內銀「沒有甚麼基本面，都很差」，但勝在股息回報率吸引。

淨息差明年料續下行 她不諱言，屢創新低的淨利息收益率（淨息差）到明年仍會下行，充其量速度減慢而已，主要是貸款需求不振且減息機會仍高，大行的優勢在於能夠再減存款利率幫補一下，貸款和存款利率一起跌。

至於四大行孰優孰劣，她表示，彼此盈利增速差別已經明顯縮小，所以沒有特別偏好。大致上，內銀股價處於預測股息率9厘是底，7厘是頂，短期內不排除會轉為跑輸大市，但7厘對南下資金頗具吸引力，且由於派息穩定，南下資金的主力——追求低風險的保險基金的尤為愛買。如果今年經濟沒有太大起色，即使資金會在不同板塊輪動，內銀仍會受捧。

富瑞為內地樓市把脈的報告除了四大行可以考慮外，亦提到經歷4至5月的升浪後，A股和港股短期內會轉為區間上落，以及企業拓展海外和消費降級明年仍是趨勢。

內企勢加快拓展海外 就企業「出海」，陳姝瑾認為，由於國內「太捲」（競爭太大），海外的毛利率會高得多，內地企業加速擴展海外是大勢所趨，「我早前路演帶了個便捷鍵盤，大家都想要，它不過是150元人民幣，之後公司考慮以它作為禮品，不料在美國每個賣45美元，而且不如我的輕巧好用，可見中國很多產品都有優勢。」

然而，資金投資中港股市與否還要看國家風險，內地經濟增長放緩也是擺在他們眼前的事實，姑勿論會否像美國連進口都禁止，就算拓展海外，要是內地收入仍佔絕大部分，海外的增長未必會對業績有很大的推動作用。