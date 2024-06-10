歐全年或削一厘 還看通脹

歐洲央行上周終於宣布減息，意味全球央行減息周期已經來臨，雖然該央行官員對於接下來貨幣政策仍然審慎，但市場普遍預計今年底前累計減息幅度可達0.75至一厘。然而，無論貨幣政策的走勢如何，考慮到美國遲早也會減息，市場似乎仍然傾向無視歐美短期內貨幣政策不同步所致的息差，預測歐元兌美元大約會在1.08水平，即與目前匯率相若。

ING銀行全球市場主管Chris Turner表示，美元匯率在今年底大選前可能會維持區間波動的格局，基於美國聯儲局今年內減息3次的預測，他仍然預計未來數季美元會稍為走低；歐元的潛在變化仍相當有限，短線可能會反彈至兌1.1美元，但中線仍維持合理估值1.08的預測。

富國銀行國際經濟學家Nick Bennenbroek則指出，預計歐洲央行7月會維持利率不變，然後等到9月才會再次減息0.25厘。他認為，歐洲央行更願意看到通脹回落的趨勢明確，因此傾向於年內累計減息0.75厘多於一厘，但某程度上也要看美國的貨幣政策變化。他又提到，如果歐洲通脹回落進展緩慢甚至中斷，可能會取消9月或10月的減息預期。

日圓倘反彈 睇升一成 相比起歐洲與美國貨幣政策的變化取決於難以預測的經濟數據，ING銀行認為日圓的走勢更值得關注。Turner與市場上主流分析一樣，認為日本單靠外匯干預不太可能完全扭轉日圓的跌勢，但其目標可能只是為了減緩資金淨流出。

要注意的是，日本過去在選擇進行外匯干預的時間點上相當準確，每次干預之後通常會遇上美元的轉角。根據ING的訂價模型，日圓仍然是目前最被低估的主流貨幣，假如能夠趕上美國今年底前減息的順風車，日圓兌每美元有望反彈至140水平，即相當於每百日圓兌5.57港元左右，即較現水平有一成上漲空間。