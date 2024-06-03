華為稱不擅打價格戰 指比亞迪競爭力居首
內地汽車被指產能過剩，各車企「內捲」（競爭）激烈。參與開發「問界」品牌電動車的華為，其常務董事、智能汽車解決方案BU董事長余承東表示，「現在智能電動網聯汽車中，全世界第一的捲王應是比亞迪(01211)」，因為其有超低的成本。
不過，他亦不忘賣花讚花香，謂華為不擅超低價格競爭，但擅於在價值、智能化、豪華感、舒適感、安全等競爭。「目前捲價值已經捲出成績了，合作夥伴賽力斯第一季已經扭虧為盈，第二季度盈利會更好。」
A股上市的賽力斯公布，5月份新能源車銷量再按年飆2.98倍至3.41萬輛，首5個月按年累升3.42倍至15.68萬輛。
蔚來極氪上月交車新高
今年發布首款汽車SU7的小米集團(01810)，上月交付量為8,646輛，累計交付超過1.57萬輛。本月將開啟雙班制生產，確保單月交付一萬輛。
傳統車企方面，吉利汽車(00175)旗下電動車品牌極氪5月交車1.86萬輛，按年增1.15倍，再創歷史新高，迄今累計交車逾26萬輛。連同其他品牌，吉汽上月汽車銷量為約16.06萬輛，按年升38.49%，首5個月累計78.96萬輛，按年增45.09%。
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