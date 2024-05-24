走塑恐捲走13萬億產值

聯合國擬全球限產塑膠 學者︰未必減碳排放 本港食肆上月開始「走塑」，環保餐具卻接連「派膠」，尤其是某家供應商的負責人示範用其拼接竹叉鋸扒，眾目睽睽下兩度把叉折斷。不過，為免再有海龜誤吞塑膠，更嚴厲的「走塑」措施隨時殺到——於全球範圍限制塑膠生產，向一個經濟價值折合超過13萬億元的產業宣戰！

事緣聯合國環境大會（UNEA）2022年決定促成一項具約束力的國際協議，務求在2040年之前結束塑膠污染，一招是限制全球塑膠原料的產量，為求今年落實《全球塑膠公約》的文本，聯合國早前於加拿大渥太華進行第4輪談判，盧旺達和秘魯拋出「北星」方案——2040年產量較2025年減少40%。

支持減產的不僅是環保鬥士和西方國家，也包括主要產油國阿聯酋，理據是塑膠循環再造杯水車薪且效益低下。經合組織（OECD）指，現時全球只有約一成塑膠循環再造，2040年前須投入一萬億美元（約7.8萬億港元）擴充相關產能，迄今連200億美元都沒有。

隸屬美國能源部的勞倫斯‧柏克萊國家研究所預計，塑膠生產2019年佔全球碳排放約5%，比例到本世紀中會翻倍，阻礙全球把氣溫升幅限於攝氏1.5度，因此要限制非必要的塑膠使用。

未來原油需求還看塑膠 跨國能源巨頭埃克森美孚提出異議，主管下游業務的副總裁麥基批評，「污染是污染，問題不在塑膠」，即污染應從廢物處理入手，而非一刀切強行減少生產，況且塑膠包裝（現時最大應用，佔31%）的代替品碳足迹會更高。過去兩年化工產品佔該企經調整純利僅約5%。

不難想像，環保鬥士群起攻之，但全球石油化工需求近半來自塑膠，國際能源機構（IEA）指出，它是未來5年原油需求增長的最大推動力；國際信貸評級機構標普指出，本世紀中前全球石化需求還會增加近倍。

牛津經濟研究院亦指出，塑膠產業對全球經濟活動貢獻良多，2022年，原料製造提供120萬個就業職位，創造6,000億美元左右的收入，下一步即塑膠產品的製造更提供510萬個就業職位，收入達到1.1萬億美元，亦即兩個環節的經濟產值為1.7萬億美元，折合高達13.26萬億港元。

限產力度暫時未知，但該院指出，聚乙烯亦可用於醫療設備，聚丙烯則滿足汽車減碳衍生的減重需要、醫療手套等，一旦環保鬥士「成功爭取」，醫療等沒有足夠替代品的應用會面臨成本上漲，況且塑膠生產毛利不高，不可能要他們硬食限產帶來的成本（可售數量受限，單位成本自會上漲）。

退一步講，「紙袋貴過膠袋幾倍」、「玻璃樽和鋁罐貴過膠樽」，原本塑膠滿足的應用改用其他物料，或推高其他物料的價格，視乎替代品的供應，對低收入家庭和經濟體的影響會更大。

氣候變化推高食品通脹 英國劍橋大學講師卡倫、瑞典皇家理工學院副教授布蘭當支持麥基，直言16個合共佔塑膠需求九成的應用當中，14個產品生命周期（從原料開採到棄置回收）的碳排放會低過最好的替代物料，包括超市膠袋、鮮肉包裝、飲品膠樽、水喉、傢俬、絕緣體、電池包裝和T恤，以上6項用塑膠的碳排放低10至80%不等（改用紙張或木材的差異會較大），因此提高塑膠使用效率和回收率會好過限產塑膠。

不是說氣候變化沒有經濟後果，一項歐洲央行與氣候學家聯手進行的研究測算過，其對農業生產的影響會在2035年之前每年推高食品通脹1.5至1.8個百分點，其後到2060年會擴大到2.2至4.3個百分點，中東等本已炎熱的地區會更加嚴重。然而，限產塑膠與否應撇開意識形態，應深思熟慮。

21世紀中前全球塑膠消費量料翻倍 氣候變化或令農作物產量減少，推高食品通脹。