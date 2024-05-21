輪商精選：港股高位或有阻力 淡友吼25010
港股連升4星期後，昨日仍延續升勢。投資者憧憬內地將有更多支持房地產的措施，加上陸續有企業公布業績，整體交投保持強勁，大市升至年內新高。隨着恒生指數於高位徘徊，上周恒指認購證連續兩天流出一億元，與此同時，淡倉流入超過一億元。
走勢方面，大市逼近兩萬點關口，如認為該關口具阻力，看淡可留意恒指價外認沽證25010，行使價17,910點，11月到期，實際槓桿7.7倍。相反，續看好後市可關注恒指認購證20486，行使價19,595點，6月到期，實際槓桿20.1倍。
看好同程考慮24547
個股方面，旅遊股繼續是市場焦點。報道指，內地要着力完善現代旅遊業體系，加快建設旅遊強國，推動旅遊業高質量發展行穩致遠。同程旅行(00780)股價昨升逾2%，公司於今日公布業績，如看好業績帶動股價可參考同程認購證24547，行使價23.93元，8月到期，實際槓桿5.4倍。
同於今日公布業績的攜程集團(09961)現處於歷史高位，看好可關注攜程價外認購證23537，行使價499.61元，9月到期，實際槓桿6.8倍。相反，如看淡可考慮攜程認沽證25060，行使價333.13元，11月到期，實際槓桿5.1倍。
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