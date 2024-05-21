產經

輪商精選：港股高位或有阻力 淡友吼25010

港股連升4星期後，昨日仍延續升勢。投資者憧憬內地將有更多支持房地產的措施，加上陸續有企業公布業績，整體交投保持強勁，大市升至年內新高。隨着恒生指數於高位徘徊，上周恒指認購證連續兩天流出一億元，與此同時，淡倉流入超過一億元。
走勢方面，大市逼近兩萬點關口，如認為該關口具阻力，看淡可留意恒指價外認沽證25010，行使價17,910點，11月到期，實際槓桿7.7倍。相反，續看好後市可關注恒指認購證20486，行使價19,595點，6月到期，實際槓桿20.1倍。
看好同程考慮24547
個股方面，旅遊股繼續是市場焦點。報道指，內地要着力完善現代旅遊業體系，加快建設旅遊強國，推動旅遊業高質量發展行穩致遠。同程旅行(00780)股價昨升逾2%，公司於今日公布業績，如看好業績帶動股價可參考同程認購證24547，行使價23.93元，8月到期，實際槓桿5.4倍。
同於今日公布業績的攜程集團(09961)現處於歷史高位，看好可關注攜程價外認購證23537，行使價499.61元，9月到期，實際槓桿6.8倍。相反，如看淡可考慮攜程認沽證25060，行使價333.13元，11月到期，實際槓桿5.1倍。
本結構性產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本文由香港上海滙豐銀行有限公司（「本行」或「發行商」）發行（包括任何參考條款），僅供參考之用，並不構成邀約、游說、或建議出售或購買結構性產品。結構性產品屬複雜產品，投資者務須就此審慎行事，除非投資者完全了解及願意承擔所涉風險，否則切勿投資此產品。結構性產品價格可急升可急跌，投資者或會損失所有或大部分投資。過往表現並不反映將來表現。投資前應了解結構性產品之性質及風險，並詳閱有關上市文件，獨立決定是否適合自己，若需要應諮詢專業建議。本行及其委任之流通量提供者可能是結構性產品的唯一市場參與者，而結構性產品的二級市場可能有限。謹請注意，牛熊證設有強制收回機制，因此有可能提早終止，在此情況下（i）N類牛熊證投資者會損失於牛熊證的全部投資；而（ii）R類牛熊證之剩餘價值則可能為零。作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。
滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝
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