行業勞動力不足應對有法

人口老化對經濟帶來的最大挑戰，不僅是福利及醫療開支大增，加重政府財政負擔，更重要的是年輕人口減少，令勞動力不足，非但養老金難以維持，就連大量高齡人口都沒有足夠的人力資源來照顧，亦難以支持各產業發展，拖累經濟，入不敷支，結果就是經濟收縮，甚至衰退，舉步維艱。是故，除了要多方面處理好高齡人口的需要之外，同時必須設法解決勞動力不足的問題，方能妥善應對挑戰，而拆解的路線包括延長職場退休年齡、人工智能化、發掘婦女潛力。

延遲退休年齡 增人均產出 在勞動人口減少下，如何維持人均產出，是應對問題的關鍵，這可從退休年齡和工時的調節來緩減壓力。事實上，過去社會多以55至60歲為退休年齡，但隨着人均壽命愈來愈長，生活水平提升，醫療進步，且有別於過去主要以務農或其他勞動需求大的工種維生，如今勞工的工作環境和體質理論上有進步，即使是花甲之年，也不覺是長者，且隨着普及教育，不少長者更有一定的學識水平，有足夠能力繼續工作，為社會貢獻，故推動勞工退休年齡延遲，又或是優化工時安排，例如增加高齡員工兼職的比例，都是改善人均產出的方法。

但當然，提高退休年齡不易實現，在不少西方經濟體，這個問題更被政客視為「毒藥」，不容易獲選民支持。

倡男女平等 發掘婦女潛力 過去男性是勞動力的主要來源，婦女都留在家相夫教子。可是隨着文明社會推動男女平等，女性都能接受教育，不少工種是男女都能應付，更大力度發掘女性的工作潛力，能一定程度釋放社會勞動力。

隨着全球互聯網滲透率大大提升，加上經歷了3年新冠疫情，推動商界接受在家工作模式，這正好為須兼顧家庭的女性繼續工作帶來方便，為女性投入職場提供有利條件。換個角度看，要吸引更多女性加入職場，提升職場女性友善度，乃關鍵所在。

近年新興講求企業的環境保護、社會責任、企業管治（ESG）水平，其中在公司治理方面更備受股東及投資者關注，而有關董事會女性成員的比例提高，因這被視為落實性別平等；提高女性決策參與並健全董事會結構，也成為聯合國永續發展目標（SDGs）的項目之一。

善用科技 工序人工智能化 人工智能（AI）熱潮興起，隨着AI軟件趨普及，可協助編寫電腦程式、進行文書工作、撰寫研究報告等，可見適當地應用AI，有助提升生產力，協助應對勞動人口收縮的問題。

當然，亦有分析憂慮人工智能的應用，例如生成式人工智能（Generative AI），會令一些工種從此消失，變相「爭飯碗」。其實，過去世代技術創新的同時，亦能創造更多就業職位及市場需求，故對此不用過分憂慮，也得認清在數碼經濟興起下，智能化的大趨勢難以逆轉。

昆士蘭保險香港4月發布的中小企調查亦顯示，55%中小企主管表示AI對生產力有影響。儘管許多聲音指出AI有機會取代香港多個工種的人力，71%香港中小企不認為人工智能會取代公司職位，僅有21%指AI最終會取代其企業內的職位。