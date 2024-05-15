名家筆陣：雲計算轉型助企業擴客源

社會網絡理論中，有一個概念叫「結構洞」（Structural Hole），指網絡中擁有互補資訊來源的兩個個體、群體或社群之間未連接形成的空缺。例如在香港銀行的用戶是一個群體，手機用戶是一個群體，購買衣食住行的支付用戶是另一個群體。

香港金融管理局帶領推出了「轉數快」（FPS），就將銀行用戶群、手機用戶群與支付用戶群連接起來，解決了跨銀行手機快速支付的問題；因此，FPS就是一種結構洞。同樣，其他支付工具例如PayMe、支付寶、WeChat Pay、Tap & Go等，都屬於結構洞，用以解決類似的問題。

做雲計算轉型的第一步，就是穿越結構洞，提高流動性和效率，或者幫助企業去接觸之前無法或不易接觸到的群體或社群，發展第二曲線。其實，雲端也是一種結構洞，其按需要付費、彈性和可編程特性（Infrastructure as Code），將基礎設施的技術人員與計算資源連接，加快項目上線的速度，提高公司營運效率。

其後，出現「雲原生」（Cloud Native）的一些雲端服務結構洞，將程式工程師與商業應用連接，免除了他們需要與基礎設施打交道做管理的問題，提高項目迭代的速度，降低產品推向市場的時間。

再後來，出現了「多雲原生」（Multi-cloud Native）的平台和應用，例如Snowflake、Databricks等支持多雲的平台，把使用多雲的用戶，通過多雲原生平台連接，讓數據的存儲、處理與轉換、機器學習的維運（MLOps）等，都可在一個平台上進行，而不需要在不同的雲平台上轉換，既統一了使用方式，也避免了廠商鎖定（Vendor Lock-in）的擔心。

貸款審批可用替代數據 早前曾參與使用替代數據做中小企業的貸款審批應用，也是一種結構洞。在數據治理良好的基礎上，使用非財務報表、銀行月結單、營運數據等的替代數據，如進出扣報關量、個人消費紀錄等，銀行將中小企或個人族群貸款需求，與替代數據建構信貸審批狀況連接，不僅幫助社群更易取得貸款，亦為這些替代數據的價值，找到了第二曲線。

生成式人工智能（Generative AI）亦是如此。最近OpenAI推出的Sora等，都是將多個不同群體的需求，與快速理解和翻譯大量文字、語音、視頻（多模態）、生成逼真視頻的需求結合，讓世界向「通用人工智能」（Artificial General Intelligence，AGI）又邁進了一步。

分布式AI打破數據壟斷 要闡明的是，結構洞不等同於平台。平台可以被認為是中心化的結構洞。中心化的平台經濟有其好處，但中心化有其本身的單點失效問題。所以現在正在演化的，是去中心化的結構洞。你可以認為加密貨幣是一種結構洞，比如你無法擊垮加密貨幣的平台，因為隨時能夠再造，這就是Web3去中心化的韌性。生成式的「人工智能代理」（AI Agent）也是一種去中心化的結構洞。

AI的民主化會伴隨Web3，將現在的訊息範式改寫，即從你尋找訊息，到訊息主動找你，形成分布式AI，提供AI Agent的服務，也會拿到相應的分成。訊息聚集導致的數據壟斷將會被打破，一個更開放民主的分布式AI網絡，即將到來。

香港電腦學會企業架構專家小組委員會成員 陳曉煒