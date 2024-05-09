豐田AI等投資增 預告本財年少賺27%

全球汽車業競爭加劇。日本市值最大的企業——豐田汽車截至今年3月底止財政年度純利飆升1.01倍至49,449.33億日圓（約2,487.13億港元），為日本首家年度純利突破4萬億日圓大關的製造業公司。惟由於須投資新能源及人工智能（AI）等，公司指引明年3月底止財年純利將倒退27.8%。

事緣豐田估計，改善職場環境的「人力投資」、用於「增長領域」的開支將分別拖低經營溢利3,800億日圓和3,200億日圓。「增長領域」即純電、氫能等新能源技術，以及打造「軟件定義汽車」所需的軟件和AI等，兩者本財年設備及研發投資會加碼41.66%至1.7萬億日圓。

廣汽豐田上月銷量瀉32% 中國方面，豐田上財年按權益法入帳的合/聯營企業盈利倒退11.83%；單計3月底止季度更按年倒退58.53%。上季豐田在華銷量（豐田加凌志）按年跌1.57%至37.4萬輛，全年度亦僅升1.38%至190.2萬輛。豐田財務總監宮崎洋一坦言，中國業務恐怕要捱多幾年的艱難日子，期望透過增加投資去改變遊戲規則，避免打減價戰。

另一日本車廠日產今年4月及首4個月在華銷量分別按年跌10.42%及0.47%，至5.49萬輛及22.22萬輛。社長內田誠雖強調不會放棄中國市場，但直言「已更像是生存遊戲」，策略包括兩年內推出5款電動或混能車，並加強與中國業界合作，加快新車開發。

寶馬：歐洲車靠中國零件 德國高檔車廠寶馬上季中國交車量按年跌3.79%至18.76萬輛，並料集團今年全年稅前溢利「微跌」。其行政總裁直言，沒有一輛歐洲車不含中國的部件，沒有中國的資源歐洲搞不了綠色新政。

同屬中國汽車業競爭對手的南韓，4月汽車出口額68億美元，按年增10.3%，創新高；其中新能源車出口額按年增11.6%至22.9億美元；首4個月汽車出口額按年增4.7%至243億美元，同創歷年同期新高。