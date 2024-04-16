二手低價：維港灣賣1130萬 5年蝕22%

鐵路沿線屋苑二手樓價繼續尋底，奧運站維港灣三房單位放盤半年，終以約1,130萬元成交，低市價約5%，不足5年大幅貶值約22.1%。

香港置業翁嘉慧表示，屋苑3座中層H室，實用面積約645方呎，以約1,400萬元放售，減價270萬元售出，呎價約17,519元。原業主於2019年8月以約1,450萬元購入單位，現帳面虧損約320萬元。

浪澄灣兩房傳跌價三成 市場消息透露，西南九龍浪澄灣5座中低層兩房戶，實用面積約559方呎，市傳以985萬元易手，呎價約17,621元，單位逾5年跌價約29.6%。

何文田天鑄項目亦有損手個案，消息稱，屋苑第2期1座低層B室，市傳成交價約4,800萬元，呎價約26,330元。相比2016年一手購入價約5,001.4萬元，現貶值約201.4萬元。

新界細價盤樓價未止跌。中原黎宗文稱，沙田中心東寧大廈低層F室兩房戶，實用面積約297方呎，叫價約450萬元，減至約410萬元易手，呎價約13,805元，單位約5年帳蝕105萬元或約20.4%。

半新盤蟹貨再現，晉誠地產李德鴻指出，屯門掃管笏上源1A座低層D室，叫價780萬元，議價後以約720萬元成交，呎價約9,137元，原業主持貨約4年帳面損失約144萬元，貶幅約16.7%。