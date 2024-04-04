港發人幣債 首季985億破頂

3月發行規模同創新高 具成本優勢 中國人民幣盡顯融資成本優勢之際，單計在香港發行的離岸人民幣債券（點心債），發行步伐明顯提速，無論是單計3月或首季，均創紀錄新高，分別高達462億元（人民幣‧下同）及985億元。昨為內地清明小長假前夕，離岸人民幣兌每美元略見反彈，一度重上7.2513，每百港元兌92.58人民幣，可見中國人民銀行貨幣政策委員會首季例會沿用「堅決防範匯率超調風險，防止形成單邊一致性預期並自我強化」所言非虛。

在岸人民幣見4個月低 昨日由官方開出的人民幣中間價報7.0949兌每美元，較對上一日中間價升8點子，與本周初傳出有國有大行出手捍衞人民幣匯率區間的取態似乎一致。惟在岸人民幣走勢下行，昨下午4時30分收報7.2356，按日微跌兩點子，仍屬去年11月17日以來低位。匯市交易員認為，人民幣短期匯價將持穩，但因美匯指數強勢，近期購匯需求偏多，才影響人民幣匯價。

點心債市場亦與中美息差息息相關，因為近年美國聯儲局頻繁加息後，使其基準利率高於中國，境外企業特別是中資企業，發行人民幣計價債券相對美元自然更具成本優勢。今年以來，中美兩國的長期國債孳息率表現分化，周二美國10年期及30年期國債孳息率更升至4.408厘及4.538厘，均為逾4個月高位，反觀中國相同年期的國債孳息率仍低於2.5厘。

在首季例會上，人行貨幣政策委員會亦指，內地「經濟回升過程中，也要關注長期收益率的變化」，且在「完善市場化利率形成與傳導機制」一句後，新增「充實貨幣政策工具箱」，反映官方貨幣政策立場實施上鬆緊有度。值得留意，貨幣政策委員會已由新班底組成，中國證監會主席吳清、人行副行長宣昌能在半個月前加入委員會。

中小型服務業加快擴張 有別於去年第四季的例會，對於目前外部環境更趨複雜嚴峻，本次會議新增「世界經濟成長動能不足」，與內地經濟同樣沒了「動力增強」一語；委員會相信外圍通脹出現高位回落趨勢，並加入「但仍具黏性」。而內銀透過去年業績，已展示他們向實體經濟的讓利「成果」，本次會議關於大銀行的語句，就由「引導大銀行服務重心下沉 」變成「引導大銀行發揮金融服務實體經濟主力軍作用」。

事實上，內地新出爐的服務業活動保持擴張，景氣度加速恢復。反映中小型民企為主的財新服務業採購經理指數（PMI）在3月錄52.7，按月升0.2個百分點，連續15個月處於50以上的擴張區間，由新出口訂單指數再創去年7月以來高位推動。惟服務業用工數量仍受壓，連續兩個月在50以下。據受訪企業指，人員辭職及為提升生產效率而裁撤冗員，導致用工收縮。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，3月製造及服務行業供需擴張速度略為加快。然而，就業仍有收縮，投入和產出價格徘徊在50水平附近，顯示需求仍不夠強勁。他表示，經濟發展的不利因素和不確定性仍偏多，經濟下行壓力大、就業市場壓力大、有效需求不足等問題尚未根本改善，尤其是就業市場和物價水平持續低迷，內外在需求還需進一步提振。

A股方面，滬深3大指數昨微跌報收，兩市全日成交9,179億元，滬深股通錄淨沽出22.74億元。

點心債發行額持續擴大